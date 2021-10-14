男神廚房｜張敬軒拒絕曬肌加分 自爆會拍電視劇：唔講得住

軒仔傾緊拍攝電視劇集。（葉志明攝）

TVB（無線電視）經典綜藝節目《美女廚房》大受歡迎，早前就盛傳擔任創意官的王祖藍有意再推出同類型節目名為《男神廚房》掀起網友瘋狂討論。沒料原來傳聞屬實，今（14日）節目就在電視城舉行拜神儀式，歌手張敬軒（軒仔）更獲邀擔任男神嘉賓，參賽的他揚言已經事先惡補廚藝，好在節目中大顯身手。

軒仔出席TVB新節目《男神廚房》拜神儀式、而Do姐是該節目主持。(葉志明攝）

有留意軒仔Instagram的都知道，他的一日三餐都是工人姐姐在照顧，甚少見他下廚，而被問到私下有沒有煮兩味，軒仔就表示自己不在行煮西餐，反而煮中餐比較出色：「我煮中餐叻啲，因為細細個幫屋企做家務，所以煮中餐叻。西餐就睇同食多啲。」而他更為免在比賽中輸得難看，原來趁打風前己經惡補廚藝，看來軒仔都好重視這一場男神對決戰。

張敬軒今日出席《男神廚房》拜神儀式，更獲乳豬師傳親餵燒豬。(葉志明攝)

既然叫《男神廚房》可能節目上不單止只叫一眾男神下廚，被問到如果到時有一些特別要求，如要曬肌等可以加分，有沒有心理準備應對呢？軒仔一聽到曬肌就好緊張表示：「唔好啦！我表演唱歌，囉自己嘅特長出來。」

另外提到近日軒仔去看了舞台劇《回憶的香港》他大為感動，原來他自己都好想再重演舞台劇：「對上一次己經係13、14年了，都希望有好嘅劇本同合適嘅角色。」強調自己最想做的是音樂劇。

而講到前輩梁詠琪（GiGi)相隔15年再次拍攝電視劇（ViuTv劇集《反起跑線聯盟》），原來軒仔都有留意新聞，被問到會不會嘗試拍電視劇時，他表示：「有啊！咁岩嚟緊。依加唔講得住。（TVB劇集？）唔講得住遲啲先，因為佢哋跟緊流程。」看來不會過太久可以見到軒仔主演的長編處男電視劇，想必到時一定會掀起追劇潮。雖然在07年、08年他亦參過TVB《森之愛情》及《盛裝舞步愛作戰》