男神廚房｜胡定欣唔覺產量少有三劇在手　揚言想參加《姐姐》節目

TVB(無線電視）今（14日）舉行全新飲食綜藝節目《男神廚房》拜神儀式，除了有一眾男神級參賽者出席外，評審方面就邀得「視后」胡定欣，與剛剛榮升為媽媽的湯怡助陣。對於參加是次節目胡定欣大感開心，揚言好期待男神們的廚藝。

胡定欣想睇靚仔煮飯。（葉志明攝）

胡定欣接受《香港01》訪問時表示：「太耐冇食過一個男仔煮畀我食嘅嘢。睇吓邊個男藝人靚仔之餘又煮得好食，好加分。」聽她這一番言論就知道她多麼的高興。被問到如果男神們晒肌會更加分嗎？她就表示不可以太「too much」，認為他們應留在家中一邊晒肌一邊同另一伴下廚，絕對是一番好景象。

而一向多在社交網站上貼做gym同跑步照片的胡定欣，近日卻上貼同爸爸一起打網球的照片，令不少人以為她懂得這項運動，但原來當日是她第一次接觸打網球：「第一日，想在運動上同爸爸有互動。我愛上咗呢個運動，令我想搵個教練認真去學。」還揚言事後回家搜查許多網球比賽的賽事觀看，看來她己經對網球這項運動著迷了。

胡定欣最近愛上打網球。（IG圖片）

另外，這兩年胡定欣較少有電視作品面世，已拍畢的《白色強人》亦無緣在台慶月播出，好大機會推遲至明年才播出，被問到近年劇集產量方面似乎不是太多，胡定欣淡定說：「唔驚。我拍咗只不過未播。咁辛苦拍一部劇，應該等佢有一個好嘅Timing去播，對我嚟講緊要啲。」而她亦強調剛剛拍畢劇集《廉政狙擊》，年底亦會開拍《破毒強人》，所以有三部劇在手，有儲貨在手內心都安定些。

胡定欣唔覺自己產量少，有三劇在手。（葉志明攝）

現時不少香港藝人都看中時機遠赴內地發展，她的好姐妹胡杏兒就是最好例子之一。對於有沒有興趣回內地發展或內地方面有沒有向她招手，胡定欣表示：「有傾談嘅。自己都希望，但因為之前疫情關係安排檔期都唔易，變相有呢方面嘅考慮。」表示目前有項目在傾談中，希望可以合作成功，有機會到內地拍劇。

胡定欣表示有機會都想參加《姐姐》節目。（葉志明攝）

除了劇集原來胡定欣對內地的綜藝節目甚感興趣，揚言內地綜藝節目做得好出色：「因為自己都有睇好多內地綜藝節目，真係好出色。好多嘢都值得我哋去借鏡同學習。見到佢哋做出嚟嘅效果都非常之好，好想都去參與吓。」而她原來有追看《乘風破浪的姐姐》表示如果有機會都想參加：「好想參與。（唱跳方面可以？）自己有Keep住練歌，跳舞方面有一段時間冇跳。」認為這個節目是一個好大型的show，大家要備戰似的好不容易，再三表示自己有興趣參加。