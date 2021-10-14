男神廚房｜落選港姐簽TVB唔怕捱　「花女」陳聖瑜好有火唔諗轉行

無線（TVB）即將推出全新飲食節目《男神廚房》，今（14日）在電視城進行拜神儀式，除了有主持人鄭裕玲（Do姐）、王菀之、何廣沛現身之外，還有三位靚女助手出席，她們就是今屆港姐陳聖瑜（Yvette）、關楓馨（Tiffany）同葉靖儀（Michelle），她們目前己經同TVB簽了藝人合約，不約而同都表示對演藝工作有興趣。

陳聖瑜（Yvette）、關楓馨（Tiffany）和葉靖儀（Michelle）在《男神廚房》中擔任助手。（葉志明攝）

化身靚女助手的她們將會協助男神嘉賓下廚，對於節目的男神嘉賓張敬軒、李子熙、陳家樂、張振朗都好滿意，當中Tiffany更表明見到陳家樂好開心，事關她原來會追看他的影視作品：「晚晚喺電視追佢，幫到佢會好開心。（係你理想型男朋友？）都係嘅！我覺得佢係好多女仔心目中嘅男神。」

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己同TVB簽了藝人合約的她們，被問到娛樂圈這一行不是這麼容易做，而且起初人工低會好難捱？她們都表示作為新人可以接受，其中Yvette就表示：「一開始做新人，一個新人嘅角色都要慢慢去學習，咁樣我哋慢慢進步先OK。」而Tiffany亦覺得作為新人就是要多點學習，趁這一段時間好好去裝備自己。

三人在《男神廚房》中擔任靚女助手。（葉志明攝）

既然她們剛簽約不久，再被問到對合約條件滿不滿意時，Michelle就第一個表示：「我覺得呢樣唔係我考慮因素。因為始終自己有心做呢一行，咁條件唔係我太過考慮因素之一。」而在旁的Yvette就認為合約這些東西是有一個演變過程，終會因為成績而有所不同出現效果：「睇我哋做到幾多嘢，好似分數咁去計，做好自己自然有人會見到。」

眼見她們言語間都好喜歡演藝工作，但過去有太多例子有不少藝人因為收入低同未達成自己目標就中途離場。被問到有沒有為自己定下時間目標，Yvette就表示沒有想過放棄：「我想做嘅都冇諗過放棄。都會畀心機去做好每一次拍攝，做好自己希望有好嘅表現。轉唔轉行依家言之尚早，我哋都未知自己表現成點，自己能力範圍做一段時間，努力過先再諗吓呢啲嘢。」而在旁的Tiffany同Michelle都好贊成她的說話，認為新人就是要作出嘗試，目前只要做好自己就可。