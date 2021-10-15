樂宜再曬富貴男友3000萬獨立屋細節　性感衣着不夠大屋裝潢養眼

「DJ女神」樂宜與富二代男友黃俊輝打得火熱，雖然二人曾傳出分手，但後來有指他們終究不捨對方，成功翻撻，之後樂宜更搬入男友據傳市值3000萬元、位於沙田、有獨立泳池及花園的獨立屋，可謂愛得癡纏！近日樂宜出Post指自己因為打風留在家耍廢，又再曝光了豪宅的其他細節。



樂宜的新相相當性感，且再曝光家中的細節。（IG@lok_lokyii）

樂宜的男友是眼鏡店太子爺，家族經營眼鏡工場逾30年，自己亦擁有3間眼鏡店，更與TVB藝人莫家淦創辦自家眼鏡品牌，家住沙田3000呎大屋。樂宜在IG不時貼出生活點滴，令豪宅的內部裝修曝光，他們養兩隻貓、家有花園及私家泳池，相當寬敞，樂宜也會在私家泳池曬太陽游水，實行不用出家門也可打卡！另外，客廳落地玻璃大窗前有實木巨型飯枱，又經常影到一個放滿Figure的大型木櫃，還有一地crossover 品牌的bearbrick！之前聖誕節時，他們的客廳又放了巨型聖誕樹，樂宜要企上潮牌摺梯先掛到裝飾，就知道樓底很高啦！

大屋有私家泳池！（IG@lok_lokyii）

樂宜的新相中，見到她在家穿Sport Bra和短褲，一身居家裝，倚在窗邊，梳化有不少巨型咕𠱸，裝飾布置以深色為主，型格又有品味。而落地玻璃外面就是露台，隔住mon都覺得豪！

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