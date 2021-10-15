披荊斬棘的哥哥 | 陳小春首卸任隊長　黃貫中任大灣區分支大哥？

內地綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》來到第五次公演「世界上另一個我演唱會」，今次分為兩個陣營，除了上次排名第一的李承鉉陣營全員保留之外，其他三個陣營兼併重組，而「大灣區五人組」陳小春、張智霖、梁漢文、謝天華、林曉峰亦首次被拆散。



「大灣區五人組」首次被拆散。（微博@披荊斬棘的哥哥官微）

在剩下的三個陣營中，觀眾對隊長喜愛度進行投票，張晉獲得的票數最多，因此任新陣營隊長。見到這個結果，陳小春有些情緒低落，意外自己未能繼續當選隊長：「陳小春部落要告一段落了。」

陳小春在隊長喜愛度中排名最後。（視頻截圖）

對於新陣營的組建，本場現場觀眾投送的個人喜愛度前6位成員自動加入，其後兩位隊長在以此邀請剩下的哥哥加入陣營，直至兩大陣營補齊12人為止。本場比賽排名第一至六的分別是陳小春、林志炫，張智霖，言承旭，高瀚宇以及熱狗，六人自動加入張晉陣營。

面對自己未能再做隊長，陳小春嘴上說挺好，但實際卻有些情緒低落。（視頻截圖）

在兩陣營商討邀請剩下的哥哥入隊時，張晉表示想聽陳小春意見，不錯陳小春認為很難講，如果真的要選，他依然想讓謝天華、GAI、林曉峰入隊，由於現在張晉是隊長，所以將選擇權交予對方。可能剛剛加入新陣營，又是首次卸下隊長重任，陳小春似乎還有些不適應，全程幾乎不參與任何討論，大嘆「散沙」。

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雖然在節目中幾人首次分開，但梁漢文認為，大家可以嘗試一下新的組合，說不定有不一樣的化學作用：「雖然分開，我們的心還在一起。所以我們就應該打開自己的胸懷。」

李承鉉有意邀請大灣區哥哥入隊。（視頻截圖）

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然而，兩位隊長在選人環節都沒有選擇梁漢文與林曉峰，最後張晉陣營率先組隊完成後，剩下的兩人自動加入李承鉉陣營，令網友相當意外。而對於今次的規則，網友也大感不滿，人氣最高的6位哥哥自動加入張晉陣營，對李承鉉方很不公平，且這6位哥哥沒有選擇權，人氣高反而成為「障礙」，令人不解：「春哥念了一季想和paul哥合作，現在因為人氣高沒有選擇的權利，就無語」、「他好想李承炫組，肉眼可見」、「春哥完全耷拉著臉」等。