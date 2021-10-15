《鬼滅之刃》第一季J2電視獨家播！　粵語配音版雲集TVB八大聲優

日本熱爆動畫《鬼滅之刃》被日本網友推崇為「神作」，無綫 （TVB）J2 將於11月1日電視獨家播放原裝足本《鬼滅之刃 竈門炭治郎 立志篇》，逢周一至五晚11時30分播出，由無綫旗下人氣聲優全情演繹，動漫迷萬勿錯過。

無綫J2電視獨家播《鬼滅之刃》第一季！（海報）

《鬼滅之刃 竈門炭治郎 立志篇》改編自漫畫家吾峠呼世晴創作的漫畫系列《鬼滅之刃》。為讓廣大動漫迷看得更傳神，無綫早前特別舉行《聲之呼吸》J2《鬼滅之刃 竈門炭治郎 立志篇》聲優選拔企劃，由觀眾投票選出當中 8 位主要角色的心水聲優擔綱演出，結果由曹啟謙、成瑤孆、陳灝瑋、黃啟昌、李致林、黃昕瑜、雷霆及蘇強文獲選，可謂眾望所歸。

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《鬼滅之刃 竈門炭治郎 立志篇》故事描述於日本大正年代期間，一個人鬼交織的悲憤兄妹故事。善良少年炭治郎以賣炭維生，他的家人某天突然慘遭鬼殺害；而唯一倖存的妹妹禰豆子，卻變化成鬼。炭治郎為了守護妹妹，讓她恢復回人類，與及替被殺害的家人向鬼報仇，決定踏上「獵鬼」之路。

為配合J2播映《鬼滅之刃 竈門炭治郎 立志篇》，myTV SUPER亦會即將推出《鬼滅之刃 無限列車篇》電視動畫版，當中將增添電影版從未出現的畫面、情節及配樂，定必為觀眾帶來耳目一新的觀感，而第二季《鬼滅之刃 遊郭篇》亦會隨即上架！