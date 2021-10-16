仔仔一堂︱TVB播開埠首個男男配對騷　監製王賢誌︰預咗有人鬧！

香港史上首個男男配對真人騷《仔仔一堂》（Boyscation）將於11月頭在無綫（TVB）J2播出。日前，擔任監製兼節目主持的王賢誌（Vinci）在IG分享首日開工的情況，一邊舉起香檳酒杯，一邊叫觀眾拭目以待：「本人電視生涯最重要的一章，香港電視史上最破格之嘗試。」據了解，節目有10位男士參與拍攝，年齡介乎2字頭至3字頭，當中更有IG粉絲逾十萬的藍源偉（Juzco）、型男主廚楊平（Kenny）。

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王賢誌接受《香港01》訪問時便指，《仔仔一堂》並非純粹的男男配對騷：「節目用多個角度去探討新一代嘅Gay，點樣面對社會，會從佢哋嘅生活、態度出發。佢唔係一個比賽嚟，所以唔會Foul人。」他坦言想透過節目帶出LGBT社群的正面訊息：「想後生一代多個渠道表達自己，亦想多啲人了解呢個社群，因為呢條路真係唔易行。可能你會話『你都好成功吖』，但係我已經唔後生，我都係一步一步咁走過嚟，既然我有咁嘅機會、經驗、時間同資源，都想出力幫助個社群。」

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談到香港不少人仍未接受LGBT，王賢誌說：「我預咗會有人鬧咗先，亦都唔介意，最緊要係有人留意到件事，因為呢個係一個發生緊嘅事實，即使係好Open或者仲收埋衣櫃，都需要有個地方發聲等其他人聽到佢哋，從此一步步咁消除標籤、歧視。ViuTV嘅《大叔的愛》的確令人好多人接受LGBT，但係始終佢哋都係童話化嘅劇集，所以都想呈現番真實啲嘅情況畀大家睇。」

問參加者是否經過精挑細選？王賢誌直指揀參與者的過程難關重重：「參加者都好多考慮，係咪準備好出櫃，係咪想喺TVB呢個平台出現。（個個都係大隻仔？）部份啦，佢哋唔夠好夠好睇，觀眾都唔想睇啦，佢哋唔同背景、各有優點。（見到有位係名廚！）仲有位大學講師！（點解TVB肯拍呢個節目？）咁就要問番C君喇！」