陳嘉寶生完第三胎後即全面復出兼「封肚」：搵辦法留低喺呢行

現年31歲陳嘉寶（Anjaylia）將於今年年尾誕下第三胎，已有兩歲半大女Hosanna和一歲次女Eliana的她日前接受《香港01》訪問時便宣布生B後會立即「封肚」：「我覺得係最後一次喇，三個已經好多、好夠！」

提到Anjay同一時間既要安胎又要湊小朋友，還要開工兼讀書，時間排得密密麻麻，她笑指自己其實好善忘，幸得一眾「神隊友」襄助：「屋企又請到個好好嘅姐姐幫手，先生又落心落力，湊小朋友好叻，照顧人好細心，媽咪、奶奶又好樂意幫手，公司同事又細心又專業，咁多個範疇都提點我，讀書方面就係好興趣，我就比較少唔記得嘢。」

Anjay未有透露第三胎性別：「我自己知，好多親人都未知，生咗之後先話畀大家聽。」（梁碧玲攝）

Anjay三年抱三，身材仍然Keep得好好，問是否覺得Fit過做女嗰時？她說：「都係㗎，而家每個月都上磅測體脂，過去一兩個月，我肌肉量係提升，脂肪量係減咗，BB成長都好理想，都係一個意外收穫。」又指佗B重了5公斤，現時體重約50、51公斤。

提到外界指Anjay初戀老公黃頌祈因為是長洲原居民，所以想添個男丁，她坦言從來不打算追仔：「我哋係追大家庭呢個概念，想小朋友年紀近啲，因為我同家姐爭10幾年，佢有自己生活，爸爸媽媽又好忙，我細個就自言自語自己玩，一個人要扮晒五個美少女戰士同惡魔，所以就好想有兄弟姊妹追自己玩。」

Anjay否認為「追仔」而三年抱三。（梁碧玲攝）

Anjay對上一次幕前演出已經2018年播出的邵氏劇集《守護神之保險調查》，4月加盟古天樂及Angelababy旗下新公司CoolStyle的她，便在訪問中透露即將於ViuTV新劇《IT狗》亮相，正式與觀眾再次見面：「以前有啲角色，我未必Handle到，我可以『扮』，但係我唔可以由內到外咁做到，但做咗媽咪之後，對好多嘢嘅睇法都豐富咗好多，對我嘅事業都有幫助。（演戲更有信心？）之前都有，但而家係睇一件事多咗唔同嘅角度，立體好多。」

陳嘉寶上次亮相劇集已經是2018播出的邵氏劇集《守護神之保險調查》。（Facebook/@陳嘉寳 Anjaylia Chan）

Anjay入行以來多演少女角色，有否諗過「升呢」做人母後只能演媽媽角色？她說：「咁我都真係唔係少女啦！不過我都做到嗰個狀態嘅，呢方面我都好努力，我亦都想做啲深層次、年長啲嘅角色，心態上都駕馭到，如果某啲角色由少女演到年長，我相信自己係有優勢，因為成個過程都經歷過。」

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Anjay專注相夫教女足已三、四年時間，令不少人誤以為她從此息影，她坦言當中包括圈中人：「我生完兩個之後，我都有搵我啟蒙老師彭秀慧傾，佢話以為我唔做，我話我好想繼續做，佢鼓勵我試多啲唔同嘅嘢，我亦都有重新上堂，佢同我講，搵辦法留低，因為你永遠都唔會知道機會幾時嚟。演員係一個好得意嘅職業，我從來都唔係想光鮮亮麗、永遠留住最靚嘅樣、好紅，我係真係好鍾意做呢樣嘢，呢番說話我好受用，所以我都會諗辦法留低。」