把關者們全劇評 | 宣傳好成功愛情太離地　換個角度可能更有共鳴

無綫（TVB）電視劇《把關者們》全劇評。



《把關者們》播畢後，內地網站豆瓣的評論有不少批評聲音，連一向支持TVB的網民都大嘆失準。無他，其實《把關者們》身為一套宣傳劇，只要能夠達到它宣傳目的，其他僅為次要。

黃智雯未從流產傷痛中走出。（劇集截圖）

雖然以職能劇作賣點，主線是搗破某個社團，但你睇完咁多集，你會否記得劇中社團個名？你會否記得袁偉豪、黃智雯兩大主角點樣同社團角力？唔會。因為兩位主角大部分時間都Sweet緊，主要是王敏奕負責破案，但你多數最深刻係佢點樣飛起胡諾言，同袁偉豪表白，但卻慘食檸檬的一幕。

袁偉豪同王敏奕有曖昧，但最後都估到唔會一齊。（劇集截圖）

《把關者們》一眾角色把情關多過真係把關。之前都講過，你當一套愛情劇咁睇，反而仲有追看性。但可惜談情對白、劇情都頗離地。劉穎鏇、丁子朗、孔德賢三個成年人玩Puppy Love都算，孔德賢甘心做兵，幫女神劉穎鏇追情敵丁子朗，你話有冇可能？現實中早就反面收場。然後最後孔德賢鬧醒丁子朗，丁子朗一副「Kelly鬧得我好啱」嘅表情之後就追返劉穎鏇，孔德賢真係做兵做到上癮先會咁做。

丁子朗、劉穎鏇係CP。（劇集截圖）

另外，第一集就鋪排王敏奕同袁偉豪的曖昧，但中間都沒怎樣鋪排過兩人感情戲，最多加返些少一齊食飯的情節，都算不上甚麼感情發展。最後王敏奕堅持要同袁偉豪表白，明知男方不會接受，仲話純粹想坦白心跡，都幾令人咋舌，難以令人有代入感。

時間有限，劇集無限。與其睇海關談情說愛，不如直接睇《香港愛情故事》仲好，或者可能仲有共鳴。

王敏奕同袁偉豪表白慘食檸檬。（劇集截圖）

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