李佳芯再演阿媽角色 兒子由《開心速遞》朱凌凌飾演

李佳芯（Ali）今天（18日）出席她主演的新劇《有種好男人》造型活動，劇集未開拍早已有傳Ali這次是演一名母親角色，而劇中兒子年齡設定為17歲，首次拍劇有一個這麼大的兒子，Ali在接受《香港01》訪問時候回應沒有太大的壓力：「好得意，每次公司派阿媽角色畀我都唔係咁簡單，都有挑戰。我覺得今次監製好好，雖然我有一個17歲嘅仔，但造型上唔會特別要大改動，佢同我講做返自己得。」

Ali劇中會做馬德鐘的秘書。（陳順禎攝）

Ali為了在演技上演得自然，像真的有一名17歲兒子，她笑言要花一點功夫去改變：「好微妙嘅嘢要調整，有一個咁大嘅仔我一定唔可以有做阿女嘅狀態先，同埋應該成熟要穩重返少少，因為劇中個角色性格幾得意，有啲聰明，但又不拘小節。」

Ali已經不是首次飾演母親的角色，有演員常常怕被定形或標籤只能演一類角色，Ali坦言沒有所謂：「由我第一次做媽媽，我都冇去諗驚定形，反而每套媽媽角色都唔同。同埋依家做媽媽角色冇大家想像中咁，好多母子行出嚟都好似姐弟，所以好多種唔同演繹方法。所以唔擔心，只要每次出到嚟最緊要畀到新鮮感自己同觀眾。」

劇中飾演Ali兒子由吳偉豪演出。（陳順禎攝）

早多個月前Ali已經積極籌備拍攝微電影，這是她首次擔任幕後的工作，同時也會自己主演，Ali表示原來做幕前真的很幸福：「我要開劇之前拍完個微電影，依家對我嚟講係打仗，微博電已經籌備咗兩至三個月，原來幕後真係好辛苦，唔容易要完成一個計劃。第一次感受到做製作嘅難處，做幕前係幸福，有人幫你處理晒，但係學到好多嘢。」

Ali對於拎唔拎到今年視后冇太大感覺。（陳順禎攝）

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