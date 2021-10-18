江若琳庭上指公司唔畀乘搭交通工具 做賀年訪問要自費買揮春炮杖

江若琳同老公蕭唯展出席審訊。(陳順禎攝)

Elanne江若琳（原名江玲）與前經理人公司「寰宇」合約官司案，今日（18/10）於金鐘高等法院繼續開庭聆訊。庭上控方大律師盤問被告人江若琳，指她曾經講過前經理人楊劍標因開價太高，令到她失去工作機會，要求江描述與經理人當時的關係。江作供稱：「其實喺2012年喺Kelly(前經理人）離職之前，我同標哥唔係好多嘅溝通。因為主要負責我嘅工作就係Kelly。但到Kelly離職之後，喺2013年之後，我係多咗同標哥溝通同有份參與我嘅工作。」

控方大律師追問江，即是代表你同標哥有商有量，共同參與製作事務！江表示：「喺Kelly離職之後，我係多咗少少去參與，係因為呢段時間我係成長咗。咁所以我好希望自己可以多啲去參與自己嘅工作，而且我係唔想好似好多嘢我係唔知咁，畀人抬高咗個價被人推咗又唔知道，所以喺嗰段時間我開始係多咗參與。」控方大律師盤問江，是否當時經理人Kelly當時不允許參與工作？江表示：「其實我之前有問過關於工作上嘅嘢，但Kelly就話公司叫我執行返藝人嘅工作，叫我唔使參與其中。」

江庭上指出，自從楊劍標接手做經理人之後，雙方多了溝通，而且開始參與自己的工作。但控方大律師反駁江，指江之前指控楊在2012年前，不允許她在工作上參與其中。江供稱：「其實人係會成長，由04年入行時只有16歲，工作至Kelly離職時，我只有23歲。其實喺嗰段時間我唔係好清楚報價係咩一回事。但隨著每日出去工作，人亦開始成長，加上累積多咗工作經驗，到標哥接手後，我係識得點樣判斷錯或對。」而控方大律師在庭上亦披露江曾接拍新加坡劇集，一集有6萬元，集數有30集，而在庭上控方大律師盤問江若琳期間，有不少江若琳工作細節曝光，包括江聲稱在自己一邊工作一邊還錢，亦自稱在2008年收到稅單，要交稅30多萬，但自己連一蚊收入都沒有，當時收到稅單全家都很驚訝，更即向公司求助。更令人驚訝的是，江若琳指公司不允許她乘搭交通工具，因為若被傳媒拍下，會給人感覺「撈唔掂」影響工作身價，江更指出有年要做一個農曆新年訪問，竟要自費用錢買揮春、炮杖作拍攝道具之用。

案件編號：HCA 1225/2014