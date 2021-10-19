張敬軒入行廿年12月紅館開SHOW　爬上246米利園頂樓拍攝海報

張敬軒為慶祝入行二十週年，將於今年十二月再度在紅館舉行十場演唱會，與歌迷共度聖誕及大除夕。為挑戰自我尋求突破，有畏高症的軒仔，在知名創意團隊AllRightsReserved（ARR）策劃及國際認可攀爬教練支援下，登上離地246米（約64層高）避雷針，拍攝宣傳照片及影片，同時在塔頂錄下入行二十年的神秘感言，鑄成世上只有一枚的NFT（Non-fungible token，非同質化代幣），成為本地首個結合紅館演唱會體驗的慈善NFT拍賣作品。勝出的拍賣者將獨家聽到該段留言，並獲得演唱會尾場首行頂級座位，及可搶先預覽正式綵排。

張敬軒為慶祝入行二十週年，將於今年十二月再度在紅館舉行十場演唱會，與歌迷共度聖誕及大除夕。（IG：@hinscheung）

今次製作團隊花費大量時間，尋找可以合法攀登的地標建築物，最後獲利園答應只要做足認可安全措施，就可以攀上位於利園一期、逾246米的避雷針拍攝。為確保安全，張敬軒事前接受國際級攀爬教練的訓練，先後通過室內攀石、室外攀山特訓，並在專業人士陪同下進行，甚至為此購買了保額逾億元的保險，終於順利完成挑戰，為自己及香港娛樂文化奠定又一個里程碑。

張敬軒攀上位於利園一期、逾246米的避雷針拍攝，甚至為此購買了保額逾億元的保險﹗

作為是次慈善拍賣的唯一拍品，這枚NFT記錄了張敬軒驚險攀登後，獨自一人站在避雷針上不足半平方米平台的畫面，身後便是數之不盡的商業區高樓大廈，一直伸延到維多利亞港岸邊。拍賣所得收益在扣除平台費用後，將會全數撥捐張敬軒本人指定的三間慈善機構，分別是「母親的抉擇」、「大樹下善待動物庇護站」及「愛培自閉症基金」。軒仔表示，自己過去一直都有支持「母親的抉擇」的工作，認為她的作用在香港是無可取代；「大樹下善待動物庇護站」一直致力拯救和照顧被遺棄的動物；「愛培自閉症基金」長期為有自閉症譜系障礙兒童的家庭及人士提供幫助和支援。

這枚NFT記錄了張敬軒驚險攀登後，獨自一人站在避雷針上不足半平方米平台的畫面，身後便是數之不盡的商業區高樓大廈，一直伸延到維多利亞港岸邊。

軒仔於社交網留言：「一眨眼，從我自資出第一張專輯到依家，已經20年，而我喺呢個城市當中工作生活咗19年。我感恩喺呢個旅途當中遇到嘅每一個人、每一件事；每一首歌、每一個演出；每一份滿足、每一份虧欠；每一次考驗同每一個開心嘅瞬間。無論係高低起跌，抑或成功失敗，我同所有人與事嘅相遇都令我成為更好嘅自己。我希望可以俾自己喺20/40呢兩個甚具象徵意義嘅時間，同我嘅觀眾、我嘅歌迷分享呢20年以嚟嘅作品同心路歷程。期待喺今次嘅舞台上見到大家，同大家一齊分享呢一路上嘅各種點滴。」

軒仔於社交網留言：「希望可以俾自己喺20/40呢兩個甚具象徵意義嘅時間，同我嘅觀眾、我嘅歌迷分享呢20年以嚟嘅作品同心路歷程。期待喺今次嘅舞台上見到大家，同大家一齊分享呢一路上嘅各種點滴。」

張敬軒首個結合紅館演唱會體驗「慈善NFT拍賣 」－ 入行二十年絕密感言

拍賣開始時間：香港時間2021年10月19日中午12時

拍賣結束時間：香港時間2021年10月25日下午1時

數量：1件

起標價錢：10萬港元

拍賣網址：fwenclub.com

張敬軒首個結合紅館演唱會體驗「NFT無聲拍賣」

拍賣開始時間：香港時間2021年10月19日中午12時

拍賣結束時間：香港時間2021年10月25日中午12時

數量：4件

起標價錢：1萬港元

拍賣網址：fwenclub.com

張敬軒20週年演唱會限量NFT收藏卡

公開發售時間：香港時間2021年10月22日中午12時

數量：1,000套，每套3張

售價：599港元

發售網址：fwenclub.com