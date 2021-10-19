姚焯菲接受越洋訪問曬流利普通話　直言不介意負評：睡一覺就忘記

姚焯菲（Chantel）近日接受加拿大YouTube頻道《城市串吧》訪問，她重提參加《聲夢傳奇》的原因和經過，亦透露工作動向以及開學情況。Chantel全程以超流利普通話受訪，網民大讚她不單只樣子甜美、唱歌好聽，連語言天份亦相當高。



姚焯菲近日接受加拿大YouTube頻道《城市串吧》訪問，她重提參加《聲夢傳奇》的原因和經過，亦透露工作動向以及開學情況。（影片截圖）

Chantel在訪問中透露近況，她說最近忙於上學以及背劇本：「有些功課要做，要溫習因為有些測驗，亦有去找唱歌老師學唱歌。另外都要背劇本，就快拍劇。」主持人問Chantel當初為何會參加《聲夢傳奇》，她指是爸爸提議她去參加：「我一開始不想參加，看到報名表格後就感覺要去參加。如果不去參加就會失去很多，所以決定報名。學到不能放棄，要努力學習，對手可能會比你更強，只要努力做到最好，輸了也不要緊，下一次更加努力就可以。」

主持人問Chantel當初為何會參加《聲夢傳奇》，她指是爸爸提議她去參加。（影片截圖）

重返校園的Chantel說與成名前沒有太大分別：「沒有太大壓力，最有趣是年紀比較少的同學，他們會過來跟我說『我知道你是誰』，這很可愛和Sweet。」成名後難免會遇到抨擊，Chantel表示不太介意負評：「一開始看到評語會不開心，但現在懶惰的關係就沒有再看，看到不好的評語亦沒有特別感覺，見到好的評語會很感激，說真的沒有太介意負面評語，我睡一覺就會忘記。」

當主持人問到想擁有什麼超能力時，Chantel笑言十分懶惰，因而希望可以停頓時間：「如果要八點上學，我就可以於7時59分停頓時間，可以慢慢吃早餐，回到學校才Unpause時間。我有想過要不要飛，但大家就好奇為何會有人在天空飛，他們會把我捉到博物館，都是停頓時間好了。」

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