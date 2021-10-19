無窮之路︱人民日報大讚「打動人心」　陳貝兒：工作不是求舒服

TVB最近推出由陳貝兒（Janis）主持的《無窮之路》，穿梭全國6個省份，深入10個貧困縣了解各地民生，細談當地人民脫貧過程中的挑戰及轉變，分享成功脫貧的故事，踏上「無窮之路」。節目更得到人民日報以長文高度讚揚﹗陳貝兒接受《香港01》訪問時開心表示：「多謝支持！我做好本分係分內事，我哋成個team 都好用心製作節目。」

由陳貝兒（Janis）主持的《無窮之路》，穿梭全國6個省份，深入10個貧困縣了解各地民生，細談當地人民脫貧過程中的挑戰及轉變，分享成功脫貧的故事，踏上「無窮之路」。節目更得到人民日報以長文高度讚揚﹗（IG：@chanjanis）

《無窮之路》深得內地網友的力推，在知名影視評分網「豆瓣」中更獲得9.5高分，比起今年話題極高的《尋人記》（9.3分）評分還要高。人民日報香港官方帳號發文大讚：「紀錄片之所以打動人心，在於它給觀眾帶來身臨其境的體驗感。隨着鏡頭切換，觀眾跟隨陳貝兒或是踏上懸崖村2556級天梯，或是克服心理恐懼在洶湧的怒江之上溜索而過，或是走入曾經「苦瘠甲天下」的西海固感受今昔變化，有內地網友贊其為今年紀錄片的「天花板」。用心的製作、感人的故事，無論在內地還是香港，都能打動人心，更深層次的原因在於，我們同屬一個國家，有着共同的根脈，血濃於水，能真正找到共鳴，生發出同為中國人的自豪感。」

《無窮之路》深得內地網友的力推，在知名影視評分網「豆瓣」中更獲得9.5高分。（IG：@chanjanis）

陳貝兒接受《香港01》訪問時開心表示：「多謝支持！我做好本分係份內事，我哋成個team 都好用心製作節目。去偏遠地區拍攝是辛苦，但我工作也不是求舒服，只要有挑戰性便值得，最難忘有太多，大涼山懸崖村、怒江溜索、大西北戈壁沙漠同埋嚟緊會出嘅川藏理塘我都都十分難忘。節目播出後有多咗內地網民關注，看到他們的留言我也學到好多內地潮語：yyds、出圈、垂直入坑⋯⋯開頭唔知佢哋講乜，笑死我。（有否開拍第二輯計劃？）公司有計劃要我再返內地工作、等公司安排。（內地工作有無多咗？）有呀，節目出街後係多咗。」