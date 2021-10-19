One the Woman︱李相侖演富二代勁加分　「國民女婿」現實恨娶妻

由李荷妮和李相侖主演的《One the Woman》劇情爆笑，自上月開播後收視理想，在劇中飾演性格冷靜財閥富二代的李相侖，憑陽光溫暖形象初出道就被冠上「媽朋兒」的稱號（媽媽朋友的兒子，意指家世好又聰明的男生）。近年他更成功擊敗李政宰、姜東元等人，榮登韓國網友心目中「最想嫁的理想老公」季軍，僅落後給冠、亞軍玄彬和孔劉！

李荷妮和李相侖主演的《One the Woman》憑超爆笑的劇情輕鬆奪得收視冠軍。

擁有首爾大學物理學歷的李相侖，在韓國一直有「男版金泰希」、「國民女婿」的封號，深受不少韓國女性觀眾喜愛。李相侖出身富裕家庭，父母分別從事建築設計師和教師，全身上下散發着穩重又成熟的氣質，加上陽光形象，網友均認為是「帶出去會讓自己很有面子」的「老公類型」。

李相侖在韓國一直有「男版金泰希」、「國民女婿」的封號。

李相侖的感情生活當然備受到媒體關注，2016年他就透過粉絲討論區上宣布與女團出身的U-IE拍拖，亦曾公開告白「U-IE是位非常好的人，我們也很有緣。」不過二人的戀情只維持了一年，未有透露分手原因。

早年李相侖受訪時曾透露自己不是「暖男」，還自嘲是個比較遲鈍的人：「我渴望變得更加成熟，爭取在40歲之前結婚。」據知這位「國民女婿」現時的感情狀態仍屬單身，今年已踏入40歲的他擔任綜藝節目嘉賓時表示，「身邊的好朋友都已有自己的家庭，看見他們幸福的樣子，很想像他們一樣。」

今年已經40歲的李相侖仍然是單身！（Instagram/@lsy_810815）

《One the Woman》講述不良女檢察官趙妍珠（李荷妮飾）在一場車禍中失去記憶後，陰差陽錯地和長相相似的財閥媳婦姜美娜（李荷妮飾）相遇並交換身份，從此人生大風吹，且踏上跌宕起伏、充滿危險的尋找記憶之路，劇集逢星期五、六深夜於「黃Viu煲劇平台」上架，香港觀眾可以免費緊貼最新進度。