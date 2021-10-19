《糖街製片廠》專訪︱楊柳青演女鬼化妝四小時：面發炎條頸起水泡

在網絡搜尋楊柳青的名字，隨即就會出現「性感」的字眼。相信網民對她的印象都是離不開性感、身形好等等的外在條件，尤其是她曾在TVB劇集有全裸出浴戲兼穿性感比堅尼引誘男藝人的場口。無可否認，女明星走性感路線的確會較容易吸引觀眾眼球，上位、入屋或許亦會變得更容易。

不過被標籤為「性感」的楊柳青卻不想大家只記得她的這一面，由模特兒轉型為武打演員的她希望觀眾看到的，是她背後所下的苦功：「想觀眾睇到我嘅付出。」由楊柳青主演的驚慄電影《糖街製片廠》將於月尾上映，驚鬼的她破格飾演被燒死的紅衣女鬼，為的就是爭取每個工作機會以及讓觀眾看到不一樣的自己。

撰文：陳芷穎

攝影：葉志明



由楊柳青主演的驚慄電影《糖街製片廠》將於月尾上映，驚鬼的她破格飾演被燒死的紅衣女鬼，為的就是爭取每個工作機會以及讓觀眾看到不一樣的自己。（葉志明攝）

由模特兒轉型為武打演員 望演技獲得認同

楊柳青於2006年開始任職模特兒，工作了九年卻迎來事業的樽頸位，她亦深深明白再不轉型的話就會成為「老模」。演員對她來說是沒有年齡限制的職業，熱愛演藝事業的她就決心轉型做武打演員，希望可以令觀眾留下印象。29歲才首次參演電視劇拍攝，楊柳青坦言遲起步，不過相信自己的努力終會獲得認同：「比好多演員係遲起步，我成日都話自己係好老嘅新人。我細個嘅時候真係冇遇到機會拍電影、電視劇，呢一樣係我強求唔到。每一個人都有獨特之處，就算我冇人咁Young，但我嘅努力係多過人哋，相信市場嘅需求係有嘅。我鍾意Set目標畀自己，今年嘅目標係有提名或者攞獎，演戲方面得到人認同。」

轉型做打女的這條路充滿辛酸，從來不做運動的楊柳青開始學習詠春、巴西柔術，泰拳等武術，要承受身體瘀傷帶來的痛外，亦令屋企人非常擔心。雖然成功轉型為武打演員，最後卻偏偏靠性感演出入屋，楊柳青認同行性感路線會較易吸引觀眾眼球，不過她更渴望觀眾看到她在背後的付出：「從來都冇諗過行性感路線，直到學武術之後發現自己太Man，我就去學Chair Dance、Sexy Dance，練啲性感動作，唔想下下俾人感覺好Tough，想型格得嚟有少少性感。行性感路線係容易啲Draw到觀眾Attention，如果我真係想做呢個類型，一早就唔會去做武打演員，想觀眾睇到我嘅付出。」

楊柳青於2006年開始任職模特兒，工作了九年卻迎來事業的樽頸位，她亦深深明白再不轉型的話就會成為「老模」。（葉志明攝）

驚鬼卻接拍驚慄電影 飾演被燒死的紅衣女鬼

當下定決心成為演員，楊柳青自然捉緊每一個演出機會，一向害怕鬼神的她卻接拍人生第一套驚慄電影《糖街製片廠》：「開頭同公司講唔要拍鬼片，我好怕聽鬼故、自己一個瞓酒店。雖然我好似好Tough，但我內裏好脆弱，聽到鬼片一開始唔大興趣，但同公司一大班演員合作就覺得試下。」

電影中，楊柳青飾演被燒死的紅衣女鬼，更要接受長達四個半小時的特技化妝，面部亦因長時間被膠水痴着導致發炎。（劇照）

電影中，楊柳青飾演被燒死的紅衣女鬼，更要接受長達四個半小時的特技化妝，面部亦因長時間被膠水痴着導致發炎：「我要化燒傷妝，化妝一路都唔敢望鏡，去洗手間我唔知一開門就係鏡，自己都嚇一嚇。個妝化咗四個半鐘，落妝就四個人幫我落一個鐘。個妝要用膠水痴喺塊面，有啲唔舒服。有一次拍20個鐘，條頸起晒水泡，面都開始發炎，好痕又𢯎唔到就辛苦少少。落妝都要用落妝油加酒精，好大刺激性。」

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外表堅強內心脆弱 坦言過了恨嫁年齡

可能是武打演員的關係，楊柳青總是給人堅強、硬朗的感覺，但作為女性總希望身邊有能夠依靠的伴侶。工作的忙碌以及不定時，楊柳青慶幸找到一位支持自己事業的男朋友：「無論幾叻嘅女仔都有脆弱一面，都想有人喺身邊照顧自己。我而家感情方面穩定，呢個男朋友好Supportive同成熟，佢知道我一有時間就陪佢。佢唔喺香港，接受咗大家嘅Pattern，所以冇咩去投訴。（私下好小鳥依人？）都係㗎，有男仔朋友講過『同你拍拖應該好似同男人拍拖咁』，我話『唔通下下喺男朋友面前嘅樣都Show畀你睇咩』」。

除了是一位演員，楊柳青同樣是健身學校老閭，事業為重的她坦言過了恨嫁的年齡。即使將來成為媽媽，她亦絕不會放棄自己的事業：「唔心急結婚，因為過咗好想結婚嘅年紀，以前26歲係好想生三個小朋友，而家就隨緣，我諗最少兩個。做咗媽媽都要繼續做嘢，女仔要一直Keep住有自己事業。」

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