星空下的仁醫︱鄭嘉穎有望三度問鼎視帝　網民話造型令佢大添勝算

無綫（TVB）台慶劇《星空下的仁醫》正在熱播，劇集由鄭嘉穎、馬國明、鍾嘉欣、周家怡和羅子溢（前名羅仲謙）主演，講述一班兒科醫生為患病兒童盡心盡力的溫情故事，當中不但有大量手術場面，亦有醫院、醫生之間的政治角力，劇味甚濃，而飾演「鬍鬚醫生」許甘楓的鄭嘉穎更是劇集一大亮點，還有不少網民直指他的戲中造型，與他第二次獲封「TVB視帝」之作、10年前飾演的《怒火街頭》「Law霸」羅力亞十足餅印，口花花加佬味衣着加滿面鬚根，甚有當年的食胡格，有力問鼎今屆台慶頒獎禮「最佳男主角」殊榮。

網民認為「鬍鬚醫生」一角與《怒火街頭》的「Law霸」非常相似，甚有「視帝格」。（劇照）

鄭嘉穎飾演的「鬍鬚醫生」非常口花，《星空下的仁醫》第一集便有抄護士牌的畫面。（電視畫面）

而鄭嘉穎在劇中的表現亦獲得觀眾大讚，雖然睽違TVB劇集4年有多，上一套主演的劇集是《迷》（2017），但視帝級演技仍然Keep得住，他在第二集中更完美演繹快速切換情緒、表情，甫開心笑氹病童開心，便因為發現病童肌肉瘤復發變得神情凝重，安慰完病童母親後，又因為另一病童出現腹部腔室症候群，要趕緊收拾心情為對方進行腹腔穿刺，演繹流暢度高亦甚有說服力，真係少啲功力都唔得。

點擊下圖觀看鄭嘉穎視帝級功力：

+ 20

網民激讚鄭嘉穎演出。（「香港討論區」截圖）

另外，鄭嘉穎與馬國明亦甚有火花，兩人在戲中因為一次手術失敗而冷戰了足足廿年，後來因為一次換肝手術而重逢，當兩人開始放下成見後，鄭嘉穎卻發現馬國明刻意炒作這次手術，累他在西北醫院無立足之地，搞到他立即忍不住爆Seed鬧對方：「呢條友變態㗎！」令觀眾非常好奇嫌隙日深的他們能否和好如初。