金宣虎被指逼前女友墮胎　神隱3日終認是K演員︰我想直接見面道歉

35歲韓國男星金宣虎以《Start-Up：我的新創時代》、《海岸村恰恰恰》暴紅，近日因捲入疑強迫前女友墮胎後秒分手的「K某男演員」醜聞而受到巨大爭議。10月20日，金宣虎本人發文回應，想要與那位女生親自見面道歉，承認他就是K演員，曾經與此女生交往過。

金宣虎最近憑劇集《海岸村恰恰恰》事業攀上高峰，突然捲入醜聞受到極大爭議。（網上圖片）

金宣虎部份廣告已被下架：

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金宣虎神隱數日，10月20日金宣虎公司先出面駁斥合約到期的報導，表示金宣虎會自己發出立場，過了半小時左右，各大媒體就收到了金宣虎的聲明，他承認自己就是K演員，也承認對女方造成傷害：「不久前我的名字出現在報導中，因為是第一次經歷，感到很害怕，所以現在才發文」。他承認曾與A女交往過，「因為交往過程中，我的過錯與不夠深思熟慮的舉動，造成那位的傷害」，也表示「我想與那位直接見面道歉，現在還沒有給過正式的道歉，還在等待時間，首先先透過這篇文章，真心向那位道歉」

金宣虎全文聲明：



我是金宣虎

真心感到很抱歉立場聲明晚了

不久前，新聞上出現我的名字這是第一次讓我感受到害怕，直到現在才留下文字

我和那位是抱著好感交往

這個過程中，我的失責、考慮不周到的行為，帶給了那位傷害

雖然應該要先與那位見面道歉，但是現在還是沒能給予一個正式的道歉，我也還在等待中

首先，我想通過這些字向那位真心地道歉

還有一直相信著我的所有人，很抱歉讓你們失望了

因為有一直為我應援的人，才有了現在的金宣虎，我卻漸漸地忘記了這點

想再次向所有受到傷害的人說聲對不起

我明白沒有脈絡的文字沒辦法完全打動很多人

但至少透過這樣的方式傳遞我的真心

對不起

