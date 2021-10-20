Adele離婚後搣甩100磅　自爆患上焦慮減肥為了克服心理健康問題

英國天后Adele闊別樂壇6年終於宣布即將於11月19日推出新專輯《30》，亦於10月15日率先推出新歌《Easy On Me》，即日打破了音樂串流平台Spotify單日最高點播紀錄，MV點擊接近8500萬。推出新歌的同時，Adele亦登上了美國及英國版《VOGUE》的封面，其脫胎換骨般的新造型立即成為網民熱話。不過Adele在訪問中透露，自己減磅的原因根本不是為了靚，而是靠運動來擺脫焦慮症。

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Adele在《VOGUE》的訪問中坦言在2019年跟前夫Simon Konecki離婚時患上焦慮，加上不知道如何向9歲兒子Angelo解釋離婚這回事：「我的焦慮太可怕了，我會忘記自己對Angelo說過或沒有說過關於離婚的事情。」由於兒子不明白為何父母要分開，而Adele知道社會上對於某些事有某些規定：「但我是一個很複雜的人，我一直在他（Angelo）很小的時候已開始讓他知道我的感受，因為我成年感到非常疲憊。」

在這個艱難的時候，Adele表示健身幫助自己克服心理健康問題：「我意識到在我訓練的時候，我沒有感到焦慮，這從來都不時為了減肥。我只是想，如果我能讓身體變得強壯，或許有天我可以讓我的情緒和思想變得強壯。」而外界對於自己的轉變感到驚訝，是因為Adele沒有將過程記錄在社交平台，而她這樣做是為了自己而不是取悅他人：「你不需要因超重才保持身形，任何體型都可以這樣做。」

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