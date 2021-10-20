傳MIRROR明年7月開紅館　陳卓賢AK睇報道先知：如果係好開心

MIRROR成員陳卓賢（Ian）和江𤒹生（AK）今日（20日）現身尖沙咀酒店出席時裝品牌周年活動，他們更會與兩名幸運粉絲一同乘搭直升機觀賞維港美景。Ian和AK接受訪問時表現興奮，畏高的AK說少少緊張不過非常期待：「由細到大都未坐過，想坐好耐。交通工具係可以承受嘅畏高。」自小夢想成為飛機師的Ian表示：「做唔到揸嗰個都做到坐嗰個，（AK：一陣同佢講等你揸）唔好喇，我哋冇考牌，可以睇到成個維港景色，開心嘅。」



Ian和AK現身尖沙咀酒店出席時裝品牌周年活動，他們更會與兩名幸運粉絲一同乘搭直升機觀賞維港美景。（葉志明攝）

最近有指MIRROR將於明年7月落實開十場紅館演唱會，Ian和AK表示都是看報道才知道，Ian說：「全部詳情都唔知道，首先係咪開都未知道，日期呀詳細都未知，如果係都係好開心嘅事情，再有消息就同大家講。」AK透露公司是想有紅館檔期，但日期是否如報道所說就未知。假如真的開十場紅館騷，AK笑言要鍛鍊身體：「比上次九展多四場，投放嘅Energy更大，體能消耗多好多，大家要跑下步練下氣。」

大會為AK送上生日蛋糕。（葉志明攝）

MIRROR六子年尾的演唱會要以「天價」才能獲得入後台合照機會，AK只知道今次的演唱會門票是要兌換：「唔知道個分價值幾多先換到一張飛，好想支持我哋嘅朋友嚟睇，亦都好擔心佢哋嚟唔到睇或者要買黄牛貴飛，所以都同緊製作單位講可唔可以網上都有轉播，買唔到飛嘅都可以睇。」下個月是MIRROR成軍三年的大日子，AK說當日會推出團歌：「下個月3號會出新歌連MV。」

另外，Ian的新歌《搞不懂》應援去到紐約時代廣場，他說有留意亦非常開心：「大家好有心，會身體力行去支持，想多啲人聽到我做嘅嘢，好多謝佢哋。上次英國，今次美國，都幾開心。」AK笑指：「上一次係銅鑼灣時代廣場，而家係紐約時代廣場，好威呀！」

點撃睇更多Ianson靚相：