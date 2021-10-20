50歲樊亦敏竟是吳京唯一「緋聞女友」　傳曾嫌男方太窮後戀上富豪

由吳京和易烊千璽主演的新戲《長津湖》上映20日總票房突破50億，相當強勁！一向與老婆謝楠恩愛十足的吳京，近日就被網民發現原來吳京在婚前有一位「緋聞女友」，而她正正就是《愛．回家之開心速遞》中飾演龍家三太一角的樊亦敏！



樊亦敏出身傳統名校曾留學日本。（IG/@amyfan3796）

據知，現年47歲的吳京和樊亦敏在1998年曾合作電視劇《太極宗師》，因而結緣。吳京在劇中飾演男主角「楊昱乾」，樊亦敏擔任女主角「陳少琪」，在劇中飾演一對愛侶，二人有不少感情戲。當時傳媒瘋狂報道二人因戲生情，並成為了一對低調的戀人，而劇集播出後亦廣受好評。有傳聞指，當時樊亦敏因嫌棄吳京太窮而選擇分手。之後，她先後與被稱之為地產界神童的羅兆輝和豪門貴公子何寶生傳緋聞。

樊亦敏曾經和吳京合作拍攝內地劇《太極宗師》。（網上圖片）

二人傳出緋聞！（影片截圖）

然而，港姐出身的樊亦敏雖有著不俗的美貌與演技，卻並未受到TVB的力捧和重視。原來她曾自曝患上了免疫系統的疾病，導致掉發很嚴重，甚至都掉成光頭了。而TVB當時為了保護她不傳播這個消息，還為其安排獨立的化妝間，讓她方便戴假髮，這無疑是阻擋樊亦敏星途的絆腳石。雖然現年50歲的樊亦敏保養得宜，但她依然長期受過敏性哮喘和水腫問題影響，需常備救命針。

樊亦敏透露，當年甩頭髮一事算是TVB中的一個秘密，只有高層知道。（梁碧玲攝）

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