江若琳被問捲入林小明婚姻一事　激動爆喊要休庭

江若琳（Elanne，原名江玲）與前經理人公司寰宇的合約糾紛官司，今日繼續於金鐘高等法院進行聆訊。



江在庭上接受控方律師的盤問，律師重提江於2008年捲入林小明婚姻事件，被傳媒報道後，江的公司不准她向傳媒澄清，江認同並表示：「公司叫我答清者自清，老闆嘅私人嘢我唔講，只可以講呢幾句。」當時林小明與林太，即現在的趙小姐亦有透過律師發表聲明，指出婚姻問題並不關江介入的傳聞事。江表示：「我嘅諗法係林先生從來無做過任何嘢去保護我嘅聲譽，趙小姐呢份聲明係9月26日發出嘅，點解要到一個女仔被攻擊至遍體鱗傷，最重要嘅聲譽受損，但係林生都無幫過我澄清？我當時係忍唔住，上咗查小欣嘅節目接受訪問，講晒啲委屈出嚟，而趙小姐呢份聲明就係當日下晝發出嘅。」說時一度哽咽。

江若琳與老公十指緊扣到庭應訊。（葉志明攝）

律師指出林小明當時有向傳媒講婚姻出問題並不關江事，江激動表示：「林先生喺娛樂圈30年，係清楚知道一份聲明係經律師向傳媒發出，有法律效力嘅，林先生講過傳媒報道嘅嘢都好信嘅，你覺得林先生對傳媒講嘅嘢可信咩？」說時再度哽咽，並要用紙巾拭淚。律師指林先生向傳媒澄清江並非第三者，江反問：「咁點解無我嘅？點解我作為當事人連自己出嚟講嘢嘅權利都無？」律師指她曾向傳媒澄清不關自己事，江說：「我講完之後，公司叫我唔好再出嚟講咁多嘢，話呢啲係老闆同老闆娘嘅事。」

林小明與江若琳。(資料圖片)

律師問江可有就事件嬲林先生，江直言：「我有嬲佢，我一直都有嬲佢！到今日都係嬲佢！」律師指其實林先生亦受事件影響，江即激動地表示：「關我咩事呀？」說完即落淚痛哭，並說：「唔好意思，因為呢件事真係好委屈呀。」法官隨即宣布休庭，讓江休息一會。而江的老公蕭唯展眼神流露出心痛的神色。江去完洗手間後繼續應訊，律師表示林先生有發過幾封律師信給傳媒，並於9月入稟告其中一間傳媒，江表示：「我唔知，同埋你講9月已經係好後期嘅事。」律師指出江於6月4號曾致電林生，江說：「當時我好想自殺，然後我去到石澳，我鼓起好大勇氣想同林生講種種我經歷過嘅不公平。」律師問江為何有勇氣自殺，卻不去解約，江說：「因為我由2004到2011年間親眼見到好多藝人解約，個個都要畀天價賠償金畀寰宇，太多喇每一個解約嘅藝人都要擺低一大舊錢去解約，我知道李彩樺攞咗過百萬。」

江若琳在庭上爆喊。（張嘉敏攝）

律師問她是否欠下公司不止過百萬，江說：「我爭公司好多錢，可能唔止200幾萬，我相信如果我同公司解約，可能要賠300幾萬畀公司。林生有同我講過你要走，得，賠返爭我嘅錢咪走囉。佢成日都有講，佢只係畀兩條路我揀，一係擺低爭佢嗰舊錢，一係永遠都唔准再踏足娛樂圈。」律師指林先生跟江以及江的母親吃飯時，提出的解約條件是如果江退出娛樂圈，就一蚊也不用她還。江不認同：「佢畀我兩個選擇，一係賠錢，二係退出娛樂圈。」更反問律師：「你覺得呢個係一個選擇咩？」律師指她當時的理解是退出娛樂圈後，7年內不再重返娛樂圈便不會向她追討欠款，江強調她的理解是對方要求她永遠退出娛樂圈。

律師提到江於石澳致電林先生的事，江表示她是要翻查自己的私人Facebook才尋回入石澳的日期，之前是記錯了日子。律師指出江在當時的電話中是重語氣地鬧她林生，江不同意，她說：「我好記得我當時對林生嘅開場白，我話我鼓起勇氣打畀你，唔想你以老闆嘅身份，而係以朋友嘅身份去聽我講我咁多年嚟遇到嘅嘢，我同佢講話我唔想做人喇，我唔想做喇，我唔明白點解咁多年我係愈做爭佢嘅錢愈多，咁多年咁唔公平，我唔明白點解我一行出門口就會爭公司錢。林生有親口應承，叫我放心，話我嚟緊會有好多戲拍，啲錢好快會返嚟。我問佢我影宣傳照可唔可以由公司去支持一下？唔使我自己支付呢個開支。」律師質疑江並沒有輕生的念頭，江不同意，她說：「如果唔係林生應承我，咁點會喺2011年我終於唔使自己去支付宣傳照。」

寰宇主席林小明早前供詞重點。(詳看下圖)

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律師重提江與母親以及林生於2011年的一次飯局，江媽媽一直好擔心江欠下公司很多錢，林生向江母表示江將會有很多工作，欠款會變成正數。江同意律師所說她於電影上獲得提名是相當不錯，江說：「每一個機會，每一個角色我都好努力去做好。」律師指出她當年被傳媒形容是寰宇一姐，江說：「因為當時公司嘅藝人得我一個女仔。」律師指出江多年來拍了多部寰宇電影，即是林先生在飯局上講的江會有好多工作是實現了。江不同意林生預測她所拍的電影將會有好成績，因為無可能預測得到，亦不同意寰宇是因為她才開拍這些電影。

江表示她媽媽有致電問Kelly點解女兒會欠下這麼多錢，要支付這麼多開支，Kelly答她媽媽這是行規。江指她媽媽這麼多年來也不同意這些開支，亦有向她的公司投訴。律師指出江媽媽當晚飯局並沒有就江的音樂開支而向林生投訴。江重申她從來沒有叫屋企人去賣樓來幫她還債，即使她已打了7年的官司。律師問江，林當晚有否向她講過：「你退出娛樂圈就唔使你還錢。」江說：「佢話你退出娛樂圈咪唔追你囉。」她不同意電影《巾幗大將軍》是林生因為她而開拍，她最初只是被安排演一個配角，後來因為女主角宋佳辭演，才由她頂上。

媽媽很擔心她。（張嘉敏攝）

江提到林小明提出由公司墊支首期給她買樓，是因為她與家人同住唐樓被傳媒影到了，公司叫她不要再住唐樓，她其後租住apartment，由公司墊支租住，後來因為被加租和被迫遷，林生便提議她買樓。律師指江的公司待她好好，江直言她根本不想搬離家人，是公司要求她搬走的。江於明早10時仍要出庭作供。

案件編號：HCA 1225/2014