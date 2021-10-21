楊明再度到出庭應訊 法官維持楊改兩項認罪判決

楊明（原名林明樂）去年8月於半山馬己仙峽道發生交通意外，其後涉拒絕提供血液樣本被捕。他被控拒絕提供血液樣本以供化驗、不小心駕駛及車輛門窗玻璃透光度不足3項罪名。

早前他承認不小心駕駛等兩罪，另拒絕提供血液樣本罪則不成立，原須還押候判，其後楊明申請推翻認罪答辯，獲裁判官批准，但遭控方反對。楊明今日繼續到東區裁判法院上庭覆核聆訊。他於今早9:10在女友莊思明陪同下抵達法院應訊，他身穿黑色西裝配襯運動鞋，下車時有揮手跟在場記者打招呼。

法官指出其實被告一早已表明會再次承認控罪2同3，故維持容許被告更改認罪的裁決。法官指以本案為例，或會令人認為喝酒愈多愈能逃避法律的制裁，但他引用案例指在當事人神智不清的狀態下被抽取血液樣本，是嚴重侵犯當事人的權利，加上警方當時沒有引用有關法例，以及被告人不可自證其罪，如果不准予被告更改認罪的決定，法律的公義將無法彰顯，因此判決控方兩個覆核申請敗訴，維持原判。如果雙方對這個裁決有異議，可向更高的司法機構尋求解決。法官讀完判詞便宣布休庭15分鐘。

楊明於10時35分與女友莊思明一起步出法庭離開。（葉志明攝）

辯方律師提出重新聽取答辯同求情，並斗膽向法官提出押後再審，於11月4號讓法官再聽辯方求情。但控方指出案件其實很簡單，法官表示可於今日12點在第二庭處理有關第二、第三控罪，即不小心駕駛及車輛門窗玻璃透光度不足的求情。楊明在庭上不時低頭並雙手合十，又搓雙手，心情似乎頗為緊張。他於10時35分與女友莊思明一起步出法庭離開。

案件編號：ESCC2365/2020