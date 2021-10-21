江若琳稱冇能力同公司議價 庭上爆合約內容：講到明我不能懷孕

江若琳表示自己從來都冇能力同公司儀價。（陳順禎攝）

藝人江若琳（原名江玲）與前經理人公司寰宇合約糾紛案今（21日）下午時分繼續在金鐘高等法院續審。案件原告為寰宇藝人管理有限公司，答辦人江若琳及東旺國際娛樂有限公司。

江若琳開條件曾心動續約

根據控方律師指出原來在江若琳同寰宇方傾談再續約的事宜時，江若琳曾向公司提出只要將分成提高10%從45增加到55%，另還有許多細節條件，如一些不合理的支出，不用她負擔，在續約方面她是沒有問題的。當初這一番說話她是同公司經理人高層提過，而對方亦向她表示寰宇主席林小明同意她提出的條件。但沒想到隔日對方向江若琳表示指自己誤會了林小明的意思，引致續約事宜不成功。

而就續約事宜在2013年的時候江若琳一直向林小明表明雙方先傾談2011-2015年的續約事宜，指出對於控方律師表明林小明曾向她提及過續2019-2024年的合約，江若琳表示：「唔記得」更強調沒有甚麼如果成功續約，會在2014-2019年間分成增加至55%這回事。其在庭上更爆出：「合約講到明我不能懷孕。」

江若琳因為洩春光一事感到不開心。（陳順禎攝）

當紅之際亦未有能力與公司議價

另就控方律師指出江若琳在2013年以《高舉愛》提名金像獎，知名度上更上一層樓，可以有能力同公司儀價。對此江若琳表示其實在2007年間才是她的娛樂事業高峰，廣告代言、戲劇等不斷有，強調：「我從來冇呢個能力同公司議價。」

2013年內地拍劇靠安眠藥助睡

2013年江若琳獲公司安排赴內地拍攝劇集，劇組安排在深圳某酒店居住，但酒店環境不佳，令江若琳甚感不舒服。就這件事她有與公司經理人高層楊劍標傾談過，但對方並沒有作出處理。江若琳表示：「我每一晚都要食安眠藥。」還揚言有時候要香港助手寄一些安眠藥給她：「我辛苦冇問題，但瞓得唔好真係好辛苦。」因為她當時拍攝2部劇集，從早上5點到半夜，需要休息時間較多，所以酒店環境不好對她的休息存在好大問題。

2014年出席活動洩春光

2014年江若琳出席某活動，沒想到因為布景版底下設計有鏡的問題，令她洩春光一度感到不開心同困擾。而控方律師指出寰宇方面其實有作出處理，經理人高層楊劍標之後有向媒體處理事件，叫媒體不好刊登，甚至致電活動方要求跟進事件。對於公司作出的處理，江若琳表示：「我不同意，冇人同我講後續事。去到今時今日，啲相仍然喺呢度流傳咁。」

江若琳不同意同林小明關係很要好。（陳順禎攝）

另控方律師指出其實在2011年時江若琳同林小明的關係是非常要好的。但江若琳反對：「我不同意非常之好。」強調二人在2010年前較少溝通，但在2011年發生石澳事件後（江致電林表示打算自殺），林小明表明會對公司進行一些合理改變，所有之後二人多了溝通，但只局限在工作上。

寰宇在2014年入稟時指出江若琳在2004年於父母任監護人之下，與寰宇簽下10年經理人合約，合約條款中列明一項為寰宇有優先權與江若琳再續簽5年合約。而寰宇方面亦有先通知江若琳會行使優先續約權，唯江若琳單方面表示不續約，更拒絕接下寰宇為她安排好的工作，導致寰宇逐要求法庭頒令雙方所簽的合約仍然是有效性的，並向江若琳追討賠償。

案件編號：HCA 1225/2014