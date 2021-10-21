江若琳被傳做小三感到人生最大侮辱　公司嫌冇佣抽唔俾接工作

藝人江若琳（原名江玲）與前經理人公司寰宇合約糾紛案今（21日）下午繼續在金鐘高等法院續審。案件原告為寰宇藝人管理有限公司，答辦人江若琳及東旺國際娛樂有限公司。

飯聚扔杯使江若琳感害怕

早前寰宇主席林小明應訊的時候，指出在2014年時與江若琳、著名「金牌音樂製作人」黃栢高等人出席生日飯聚一事，江若琳在出席飯局前曾表明沒有興趣出歌，但到當晚時就與黃栢高傾談甚歡，讓林小明覺得江若琳在設局這餐飯。但江若琳就事件表示其實當下只不過是多謝黃栢高而已，因為黃栢高表示會送一首歌給她，他亦表明不是在同她傾新合約事宜，所以她才感謝對方。

而在此飯局中出席者還有與江若琳關係甚好的好友阿東（媒體人），而阿東曾在飯局中向寰宇方替江若琳抱不平，沒想到惹怒林小明，當感到氣氛不妥之時黃栢高、阿東就先行離去，而此時就發生扔杯事件。當下江若琳其實感到害怕：「我好驚，滿地下都係玻璃碎。」令到她不知所措。

控方律師表示其實在2004-2014年間寰宇給了好多機會江若琳，令她的演藝事業發展更好。但江若琳不完全同意：「我都有好多嘅付出。」

江若琳因為傳是小三令她非常難受。（陳順禎攝）

寰宇全面封殺江若琳

另在這七年同寰宇方對薄公堂期間，江若琳其實有與其他來自不同地方的製作人、導演等傾談合作事宜，但寰宇方就不斷向合作方致電，表明若與江若琳合作會好麻煩，最終令江若琳失去了好多工作機會。包括已經拍好的影視作品遭換角、剪去鏡頭等，將她進行封殺。

公司喊高價接工作

而曾就接工作事宜，江若琳事後才從已離職的經理人kelly lee口中得知，原來公司會在出面喊出高價接工作。所謂「高價接工作」江若琳指出，假如自己以3萬港幣可以接一個活動工作，但公司方面可能向合作方喊出10萬，她舉出一個實例表示，曾有一個品牌活動與她合作，但品牌方只付3萬現金禮券給她，而江若琳覺得沒有問題想接，但經理人高層楊劍標認為3萬公司沒法抽佣，所以不允許她去。

小三事件感到侮辱

另再提及2008年她被傳出介入老闆林小明婚姻事宜。江若琳表示這件事是她一生人最大的侮辱，當時有許多人用異樣眼光去看她指責她令其非常難受：「去食碗雲吞麵，煮麵阿姐話「搶人老公個個」，樓下被貼街招。」強調直到現在她都覺得事件對她好侮辱。

今（21日）就案件審訊在下午約4時左右完結。明天案件將繼續進行續審，在下午約4時25分江若琳在老公蕭唯展的陪下步出法庭離去。

案件編號：HCA 1225/2014