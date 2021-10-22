myTV SUPER自製騷攻勢勁　《鬼上你架車2》《凶宅清潔師》鬥恐怖

OTT是影視娛樂新趨勢，而各大平台最近更致力推出自家製節目吸引觀眾訂閱，無綫（TVB）旗下的myTV SUPER和其他競手對手一樣，炮製了大量劇集、綜藝資訊節目，當中包括方力申、當奴（唐劍康）主持的靈異節目《鬼上你架車2》，洪永城、C君主演的新劇《凶宅清潔師》，泰臣配音的泰國劇集《惡魔的藝術》，黃淑儀主持的烹飪節目《Gi味俱全3》，黃翠如、陳自瑤主持的健康資訊節目《世界養生組織》以及真人騷《一夜夫妻120蚊》。



由方力申和當奴主持《鬼上你架車2》將於10月29日上架，節目以車作流動會客室，每集請來不同嘉賓上車大談自身靈異經歷，一路笑一路驚。今次「添食」嘉賓跟住升級，除了視后胡定欣和李佳芯（Ali），還有音樂人Eric Kwok（郭偉亮）和農夫，劉心悠、陳瀅、鄺潔楹、劉穎鏇、戴祖儀和陳曉華等女神亦會亮相，內容方面更增加「藝人恐怖劇場」環節，由嘉賓親身演繹奇幻迷離短劇，絕對勁過第一季！

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《凶宅清潔師》是洪永城和C君聯手炮製的暗黑靈異劇集，兩人身兼台前幕後，洪永城更是男主角！故事講述洪永城拜師學道，收復遊魂野鬼，慢慢吸經驗值「升呢」的過程。值得留意的是，劇中有兩位風格迥異的師傅，教洪永城道術的李成昌造型較為傳統，Ben Sir（歐陽偉豪）的造型則偏向西化，連工具都較為新潮！還有傅嘉莉和鄭俊弘分別飾演不信鬼怪的女主角和地獄黑仔王，單是演員陣容都夠晒火花。

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myTV SUPER一向不乏外國劇集，泰國製作的《惡魔的藝術》便是今期精選之作，《惡魔的藝術》原本是當地著名的降頭系列電影，今次改編成劇集亦承襲了電影的恐怖風格。劇集以校園啦啦隊明爭暗鬥為經，落降頭復仇為緯，編織出令人毛骨悚然的故事，首集更出現刀片、鐵釘穿透皮肉等血腥情節，真係會嚇到鼻哥窿都冇肉！而myTV SUPER更特意請出好戲之人泰臣為粵語配音版獻聲，效果真係好令人期待。

泰臣最近如火如荼地為《惡魔的藝術》配音。

免費睇首集《惡魔的藝術（原音版）》：https://bit.ly/2Z8K0Eo

由「Gigi姐」黃淑儀主持的《Gi味俱全》系列一向深受家庭主婦喜愛，今次來到第三季《Gi味俱全3》，繼續有Gigi姐大曬超過60年的烹飪功力！而Gigi姐亦會在節目中利用時令食材，以簡單易明的方法，示範如何炮製一道又一道老少咸宜菜式，就算是廚藝新手，跟住Gigi姐提供的食譜都會煮得似模似樣，並從中感受到下廚的樂趣。

免費重溫第1、2季《Gi味俱全》

第1季：https://bit.ly/3C3HI7S第2季：https://bit.ly/3BXKxra

疫情下人人更關注健康，黃翠如和陳自瑤主持的《世界養生組織》便是關注健康人士最應該睇的資訊節目。節目中，黃翠如和陳自瑤便尋遍香港各大養生達人，向他們討教養生之法，學習保持身心健康之精粹。

黃翠如和陳自瑤在《世界養生組織》中尋找各大養生方法。

免費睇首集《世界養生組織》：https://bit.ly/3jeFCKY

至於真人騷《一夜夫妻120蚊》則探討疫情下另一種生活之道──慳錢，節目特別邀請了六對夫妻，參加兩人每日只有$120「生存經費」的慳錢挑戰，當中一Pair更是電視迷一定識的鄧健泓、石詠莉夫婦。咪以為$120真係好好使？試過先知有幾難！