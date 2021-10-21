少爺占以朱艷強身份開騷 七師傅旗袍look性感登場搶盡風頭

少爺占闊別7年再以朱艷強身份開Talk Show，在灣仔修頓場館舉行一連三場《朱豔強自己一條Show》的「復出騷」。(周倪瑩攝)

少爺占闊別7年再以朱艷強身份開Talk Show，在灣仔修頓場館舉行一連三場《朱豔強自己一條Show》的「復出騷」，今晚（21日）首場更邀請到幾位重量級嘉賓，包括七仙羽（七師傅）、Ansonbean（陳毅燊）、Ben（趙祥誠）以及Jeffrey（魏浚笙）一同登台落力演出。

當奴以影片形式登場支持少爺占。(周倪瑩攝)

少爺占在韓國女團BLACKPINK的《DDU-DU DDU-DU》 前奏中以透視造型登場，在觀眾一片歡呼之下大叫「YIMYIM IN YOUR AREA」，

更改編唱出多首人氣歌曲，包括林家謙的《一人之境》、MIRROR的《IGNITED》、DEAR JANE的《不許注定一人》以及方皓玟《假使世界原來不像你預期》和《你是你本身的傳奇》、曾比特的《我不如》、姜濤的《蒙著嘴說愛你》及MC $oho&KidNey的《係咁先啦》令現場情緒高漲。

Jeffrey更罕有大展好歌喉的一面唱出側田的《命硬》和連詩雅的《到此為止》。(周倪瑩攝)

少爺占以棟篤笑形式講出不少令港人有共鳴的社會話題，更陸續請出三名「前男友」Ansonbean、阿Ben和Jeffrey出場分享「情史」。Ansonbean在台上又騷肌又送抱又打空翻，瘋狂被少爺占抽水令他害羞到極，阿Ben與少爺占在台上一同打羽毛球，又即場大跳招牌「折骨舞」炒熱氣氛。

七師傅一出場就引起全場歡呼，人氣爆燈！(周倪瑩攝)

近期人氣爆燈的七師傅以一身開高叉的紅色旗袍look登場，瘋狂講爛gag爆出「YIMYIM一息」、「好淫邪」、「師父愛你」等金句，超有急才的一面氹得全場掌聲搶盡少爺占風頭！接下來的壓軸嘉賓Jeffrey，少爺占以「好靚仔好靚好」來形容，更一來就熊抱對方，令Jeffrey忍不住表示「你冷靜啲先！」

Ansonbean被少爺占瘋狂抽水，令他非常害羞！(周倪瑩攝)

少爺占在Talk show尾聲除衫騷肌，以超性感一面表演新歌《BOY BOY》，又唱又跳將全場氣氛推至高潮，並以《搏你一笑》及昔日演出片段，為今晚演出作結。

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