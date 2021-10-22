江若琳母親作供哭訴後悔簽約：我喺幼稚園教書，邊識得法律嘅嘢?

今早江若琳與丈夫蕭唯展手拖手抵達法院。（劉智源攝）

Elanne江若琳（原名江玲）與前經理人公司「寰宇」合約官司案，今日（22/10）於金鐘高等法院繼續開庭審訊。庭上先由控方大律師盤問江若琳母親周麗容（譯音）。問她有否看過04年寰宇合約內容？周確認有看過。控方大律師再追問周能否看得明白合約內容？周表示：「識得。因為我係幼稚園教書。」

周庭上供稱，當時簽署04年合約時，是在寰字公司內進行，並指由Arnold (陳明輝）講解合約內容。控方大律師追問周，為何當時查看合約內容？周表示：「佢話佢哋係上市公司，咁我就相信佢，因為有監管，一定係公平公正。咁我唔覺得佢會呃我。」說到此事，周情緒激動淚灑：「我覺得好後悔，因為我平時嘅圈子就係幼稚園，都係接觸啲小朋友，而我係第一次遇到啲咁嘅事，唔好意思。」法官眼見及此，宣佈休庭5分鐘。而坐在身後旁聽席的江若琳不忍落淚，要老公蕭唯緊握住雙方安慰。

休庭時間到，控方大律師再追周，簽署04年寰宇合約後，之後有否翻閲文件？周供稱：「冇。因為我覺得Arnold呢個人好誠實，又好善良。佢好嘅又講，唔好嘅嘢又講，咁我信佢咪冇問。」控方大律師追問周：「咁我相信你人生中都有處理過合約嘅事。」周表示反對：「我又唔係做生意，邊有處理過。而我平時嘅圈子都係幼稚園，邊識得法律嘅嘢。我只係信人哋，就好似啲小朋友咁天真咁善良咁去信人哋囉。」