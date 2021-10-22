Disney+新插旗Netflix多選擇「黃Viu」勝在免費　OTT平台要點揀？

學廣告話齋，電視節目有好多選擇，但今時今日，又何止只有電視節目要揀，隨住各大OTT平台近年逐一冒起，觀眾仲要揀埋訂閱邊間公司嘅OTT服務，真係頭都大！迪士尼串流平台Disney+正式宣布於11月16日登陸香港市場，相信將會吸引不少觀眾「課金」，連埋兩大「本地薑」HMVOD、「黃Viu」，以及業界龍頭Netflix，香港這個彈丸之地至少有四家大型OTT平台等你睇、等你揀。

不過，點揀先係最好？不妨從七個方面研究，睇睇哪一個最啱心水。



迪士尼旗下OTT平台Disney+將於11月16日正式登陸香港市場，展開「本地OTT大戰」的新一頁。（Disney+）

先從會員制度出發，Netflix、Disney+和HMVOD同樣是收費會員制，觀眾都要交「入會費」才能收看平台內容，而「黃Viu」則分為兩個等級，免費會員基本上已可免費收看全部最新韓、日劇及動畫內容，付費會員則可享有無影片廣告服務。

再談「入會費」，「黃Viu」是四大OTT平台當中收得最便宜，每月收費只需港幣28元，而Netflix是每月港幣63元至93元，至於Disney+和HMVOD的每月收費則分別是港幣73元和港幣88元。

另一個比較點是免費試用期限，雖然OTT服務甚少提供免費試睇，但HMVOD就做得到喇！平台提供一個月的免費試用期，相反Netflix、Disney+則未有提供試睇，明顯輸蝕；而「黃Viu」因為本身設有免費會員，難作比較。

相信不少觀眾也是一個帳戶多人共享，所以能否多人共用也是一大重點，HMVOD在這個方面比較弱，最多只能兩人同時使用，一個帳戶最多只可綁定五個裝置，「黃Viu」較佳，最多可以3部裝置同時使用，而Netflix和Disney+則達至「開心Share」的最高境界，同樣可以最多讓四部裝置同時使用。

從「會員制度」、「收費」、「試用期」和「多人共享」四方面分析，四大OTT各有千秋，當中最特別一定是「黃Viu」有得讓觀眾做免費會員收睇節目。（Viu）

當然，節目內容是否合乎觀眾口味才是重中之重。

「黃Viu」以亞太區電視內容為主，貼近網民口味，除了囊括中日韓劇集、韓國綜藝和日本人氣動畫，當中自家製的「Viu Original」更是近年重點，包括BL泰劇《Bite Me The Series》、韓劇《月升之江》、《某一天滅亡來到我家門前》，以及現正熱播中的《紅天機》，而宋慧喬和張基龍主演的《現正分手中》和金秀賢夥拍車勝元擔正演出的《某一天》，以及話題動畫《鬼滅之刃 遊郭篇》亦分別於11月和12月上架。

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Netflix的內容則涵蓋世界各地，由近期大熱韓劇《魷魚遊戲》、西班牙神劇《紙房子》，到電影、綜藝、動畫和紀錄片，絕對應有盡有，但質素比較參差，例如最近上架的《潛藏的怪物：比利的24個人格》被批評得體無完膚，在知名影評網站爛番茄中更只得14%新鮮度。

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Disney+著重西方影視內容，雲集迪士尼旗下公司的作品，包括PIXAR的動畫長片，Marvel Studios製作的超級英雄劇集《洛基》、《溫黛與幻視》和《飛隼與寒冬戰士》，Star Wars劇集《曼達洛人》等，未來更會推出韓劇，例如丁海寅和BLACKPINK成員Jisoo主演的《雪降花》，而最大的弱點是缺乏港人最愛的日本動畫。

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至於HMVOD最大的賣點是本地原創內容，平台製作過《把砒霜留給自己》、《向西聞記》和《性敢中環》等劇集，最近亦邀請了一班曾經在選秀節目中被淘汰的參賽者，再度於真人騷《敗者重生戰》中亮相，製造了不少話題。

HMVOD製作的《敗者重生戰》邀請了一班曾經在選秀節目中被淘汰的參賽者亮相。（Facebook/@HＭV Digital Group）

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正所謂「鹹魚青菜各有所愛」，四大OTT平台總有一間適合你、啱你口味，但最開心就梗係要晒啦，古語有云：「小朋友先要選擇」嘛！