記憶棉︱MC張天賦完美演繹失戀悲痛　監製徐浩大讚：超水準完成

張天賦（MC）昨日（21日）推出最新分手情歌《記憶棉》，旋律、歌詞以至MV都令一眾樂迷大叫「好心痛」。新歌由林寶填詞，徐浩作曲、監製並聯同黃兆銘共同編曲，繼充滿正能量的《GOOD TIME》、甜到漏的《反對無效》、略帶頹廢感的《LOSER》後，今次到慘情心噏作《記憶棉》，不少網民大讚MC完美演繹四種感覺，今次的作品堪稱「年度失戀作」，更視他為呂爵安（Edan）奪新人王的最強對手。



MC推出最新分手情歌《記憶棉》，旋律、歌詞以至MV都令一眾樂迷大叫「好心痛」。（IG/ @mcheung1201）

與愛人分手後，總會經歷無數個失眠夜，躺在床上回想起與前度一幕一幕的甜蜜回憶、當初的承諾以及對未來的憧憬，彷彿都在分手一刻畫上句號。「下定決心／寧願輾轉反側百幾場／寂寞那刻／無謂騷擾你近來動向」，《記憶棉》講述的就是面對揮之不去的往事，不免引發很多情感糾結，既然難以清除彼此間美好、傷感，悲憤的記憶，倒不如學習與回憶共生，將過去化作成長的養分。

《記憶棉》講述的就是面對揮之不去的往事，不免引發很多情感糾結，既然難以清除彼此間的記憶，倒不如學習與回憶共生，將過去化作成長的養分。（影片截圖）

MV中，MC更擔任前度的婚禮司儀，毫無保留地唱出對對方所有的愛、留戀、後悔以及不甘心，「如果勉強倒敘／從來都非一對／可能如密友便更加登對／天花塌下／還在祝福他跟你數羊」。每一句都戳中樂迷淚點，縱然未走出傷痛，仍會哭着面對將來，大方為前度送上祝福。不少人直言如果剛剛分手，聽後一定會淚腺決堤，更直言：「點解要搵MC做MC？」、「好想幫MC抺眼淚」。

徐浩亦在社交平台大讚MC將歌曲演繹得淋漓盡致：「今次呢首歌寫得好爽，完全冇理會過Vocal Range，冇諗過MC唱唔唱到，因為我知佢一定得。我寫呢隻歌畀MC之前，我問佢公司嘅同事，『你對MC嘅Vocal有幾大信心』，佢答我『非常有』，我話咁我亂嚟㗎喇。最後MC以超出我想像嘅水準完成，你好嘢！」