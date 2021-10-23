Jeffrey魏浚笙獲ViuTV器重擔正做男一　遲下會正式做MIRROR師弟？

Jeffrey（魏浚笙）擁有超高顏值及健碩身材，是時尚品牌偏愛的寵兒，他周五（22日）出席品牌活動，吸引近百粉絲攜帶Banner及大炮相機撐場，尖叫聲此起彼落，陣仗堪比人氣男團MIRROR！而Jeffrey亦相當識做頻頻派福利，派心心之餘又與「咖啡豆」合照。談及自己買衫並不追求奢侈，反而偏向「慳家」：「我都要睇價錢，係抵啲先執，例如一件T就唔會買太貴；但如果一件Item好鍾意又實用就昂貴啲都值得，日日着除開條數都抵計。」

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談起有網民激讚Jeffrey身材好令人稱羨，他就謙稱：「可能我天生比較肥，瘦返嘅時候就望落去骨架大啲，呢個係我嘅優點。」提起日前在電視劇《i.Swim》預告片中可見，Jeffrey的身形甚至比MIRROR的肌肉膽當Stanley（邱士縉）健碩，6嚿腹肌更是相當吸睛，他則說：「唔會唔會，個個都好努力操緊，最緊要大家睇得開心，希望大家鍾意。」

至於拍攝日程現階段延期至11月尾，天氣日漸轉涼會否有擔心，他否定指：「頂硬上！享受！最緊要有薑茶，有次浸喺水度唔郁勁凍、個頭濕晒、一上水就好頭痛，師傅沖完薑茶係即刻暖返。」Jeffrey與文青女神袁澧林在戲中有感情線，他就大讚這個對手：「前輩好好、教我點樣入戲，（拍親密戲）都唔尷尬。」

Jeffrey近來戲約不斷，亦有電影作品正在討論中，欲裝備好自己向全能藝人進發。（陳順禎攝）

Jeffrey近來與ViuTV合作不斷，從綜藝節目《調教你男友》、《膠戰》到電視劇《IT狗》，《i.Swim》更是擔正做男主角，問起接下來會否與ViuTV簽訂藝人合約，他回應：「會Keep住合作，但（藝人合約）詳細仲傾緊，（想做男團成員？）我鍾意唱歌嘅，跳舞就差啲，不過MIRROR、P1X3L都好厲害，佢哋好專業。」

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