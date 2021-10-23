我要做業主2︱「富二代」鄺潔楹趙希洛鬥富貴　家住豪宅嘆難上車

由胡諾言、Patrick Sir和李旻芳主持的《我要做業主2》最新一集就找來兩位「富二代」鄺潔楹（Judy）和趙希洛一同分享置業心得。Judy在節目中直認由對置業未有太大概念：「究竟置業要幾多錢呢？真係冇咩概念，我由細已經住得好舒服，到出嚟做嘢，會有好多體會。」

Judy與家人居於大埔淺月灣的獨立洋房。（電視截圖）

直到Judy以900多萬與哥哥一同入手實用面積500幾呎的跑馬地單位才真正體會了置業的滋味：「我哋嗰陣時都係睇舊樓多，始終舊樓嘅設計比較實用同埋有保值的潛能喺度，而家都升咗一成幾。」Judy希望之後能靠一己之力買樓：「早幾年前見到啲價錢，嘩，無Daddy媽咪啲人係點畀嘅呢？究竟嗰個人要有幾咁叻先賺到呢個首期呢？我更加會發覺父母真係好叻，更加會以佢哋為目標，希望調轉返我可以買返屋畀佢哋。」她亦透露自己心儀九龍區的千呎單位。

跑馬地單位升值近百萬！（電視截圖）

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而「石油公主」趙希洛家底雄厚、學歷又高，爸爸喺澳洲經營石油生意，其母係前資深藝員梁小玲。由於父母擅於投資地產物業，雖然舉家移居澳洲，但卻在香港買樓和買舖收租，至今物業市值全部翻兩番，加上供愛女趙希洛自住市值8000萬的半山梅道豪宅，三個物業市值合共約一億五千萬元。雖然家住半山，但Candice仍希望憑自己努力置業，以舊式唐樓為目標，打算購入後翻新成歐陸式豪宅，獨愛異國風情：「我好鍾意舊式嘅樓，因為好鍾意啲間隔。」

趙希洛以唐樓為目標！（電視截圖）