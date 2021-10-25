星空下的仁醫│少女版鍾嘉欣-呂靜文 開劇前狂睇鍾嘉欣作品偷師

《星空下的仁醫》首週直播收視18.5點，在內地豆瓣評分亦有9分，暫時是今年最高分數的劇集，《星》劇絶對是一個完美開局，除了三位主角，馬國明、鍾嘉欣、鄭嘉穎搶鏡外，飾演他們三位少年版的演員，亦得到關注，其中以少女版鍾嘉欣(呂靜文Bonnie)最為突出，首次拍劇演出自然，她表示為演繹到這個角色，她事前看了很多鍾嘉欣的作品。

雖然在《星空下的仁醫》呂靜文Bonnie飾演少年版鍾嘉欣，沒有同場演出機會，但她們在拍攝期間，有不少相處機會，Bonnie更同鍾嘉欣合照。

呂靜文Bonnie接受《香港01》訪問表示，劇中導演開劇前叫她多看鍾嘉欣的作品，她說：「當時係劇組覺得我個樣似鍾嘉欣，跟住揾咗我去試鏡，佢哋覺得我有啲性格，小動作都似嘉欣，所以如果做少女版角色都幾適合囉，當confirm咗我做呢個角色後，導演俾咗份功課我，叫我睇多啲鍾嘉欣以前嘅作品，例如《溏心風暴》嗰啲，留意下佢啲性格，嘉欣講嘢嗰陣有咩肢體動作呢?叫我要留意呢啲，同埋導演話嘉欣喺《星》劇有單眼呢啲signature 動作，就叫我留意下，睇下我有咩位加返呢個動作。」

呂靜文入TVB後，初時主力在J2《後生仔傾下偈》，呂靜文表示這個機會非常難得，令她學懂夠膽講說話。

為了三位年青版演繹得有主角神韻，劇組亦鼓勵呂靜文、孔德賢、曾展望多留意三位主角的演出，呂靜文更把握機會同鍾嘉欣多交流，她說：「嗰陣時都有同鍾嘉欣傾偈，佢都話我好似佢啱啱入行嘅樣，我哋兩個樣排埋，好多人話都有少少似，嘉欣真係一個好nice嘅人，見過面之後，有次喺公司撞到，佢都會問我拍成點?係咪拍緊，聽到呢成個人都好warm。」

呂靜文現為兒童節目《hands up》主持，Bonnie覺得亦是一個不錯的工作機會。

(左)孔德賢飾演少年版鄭嘉穎、呂靜文飾演少女版鍾嘉欣、曾展望飾演少年版馬國明，三人雖然在回憶片段出現，但戲份不少亦有很多發揮機會。