余文樂自家頻道頭炮公開台灣豪宅　工作室私人用餐區大得誇張

余文樂早前宣布啟動自家頻道《Inside Out 》，今日（26/10）便公開第一集，頻道主要是公開角色以外的余文樂，到底是個怎樣的人，所以家居狀況、辦公地方都全面公開，從畫面可見兩處都是行簡約風，處處都非常整潔，連余文樂都承認自己在這方面是有強迫症︰「別人動過我的東西，我一定知。」

樂仔拍攝時相當自在，盡顯自己真性情。（影片截圖）

第一集 《Inside out》，樂仔首次公開自己在台灣的工作室及家居，從所有的擺設及裝飾可見，樂仔極愛簡約風，盡顯其個性。而他工作以外就離不開家庭，生活中極享受與家人的相處。

這是樂仔家居狀況，你看到甚麼是簡約嗎？（影片截圖）

短片開始，便影住樂仔踩單車返工作室，這亦是樂仔首次公開自己的工作室，內裏除了擺設潮物佈置，還有不少藝術品名畫。私密休息室更佈滿潮鞋及其品牌製作服裝的房間，樂仔置身其中說：「我想給大的空間大家，可以互動、休息，一個比較簡單舒適的環境，我之前隔離也住在這裏。不過我發現自己有強迫症，我是那種別人碰過我的東西我就知道的人。」而最巴閉算係工作間附近的私人用餐區，分分鐘大過你《愛‧回家》個Pantry，猛講是非都唔怕畀人聽到。

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除了工作室，第一集亦公開自己與妻兒的互動場面，相當溫馨。而太太王棠云也非常細心，一直從旁協助打點拍攝工作，只是樂仔搞事地笑她是「助手」，又逼素顏的她上鏡：「平時大家在照片看到的都是騙人的。」令沒有化妝的王棠云對樂仔撒嬌的拍打着，眼前的夫妻互動情趣。片中更有樂仔跟兒子親子樂的畫面，陪囝囝一起玩玩具車，仲扮演怪獸被囝囝打。