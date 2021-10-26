賭命夫妻︱Teris自爆拍節目時體重係人生高峰　大爆減肥方法

由火火和陳嘉倩主持的ViuTV真人騷節目《賭命夫妻》邀請5對夫妻玩遊戲贏取獎金，節目播出的首周掀起不少話題，通訊事務管理局更因此而收到40宗投訴。之後的節目內容大多就sell溫情，給觀眾對5對夫婦有更深入的了解，其中Dennis太太Teris（蔡佩妍）因節目而人氣大增，現年33歲的她更被封「最強人妻」，有事業又有外表。日前，Teris大方公開減肥前的肚腩照和減肥的方法，內容更勁詳細！



Teris在IG上載了一輯泳衣相，穿着黑色「一件頭」泳衣的她大騷減肥成果，超fit的身形簡直完勝之前在節目中跟老公配對的PTGF「孖四」。之後的幾張相就是她自拍自己減肥前的肚腩和上磅體重。Teris自爆原來拍攝節時，她還未減肥，所以節目中的她較肥，因為疫情，她自我放棄，拍節目時體重上到人生高峰的122.1磅，更被朋友懷疑是否有喜，令她相當尷尬，她用了5星期時間勁減11至12磅。

Teris和Dennis在節目中常常爭吵。（IG@teris_tsai）

談到減肥心得，Teris強調信念很重要，要跟自己講一定減到。另外當然是飲食加運動，Teris的「地獄式減肥法」包括︰每個星期有一日時間做gym和跑步（共1.5小時）、每個星期有一日去跳舞（共1.5小時）、兩日會在家做簡單的運動（共1小時），而其餘時間控制飲食為主，飲食方面主要為蔬菜和蛋白質，至於澱粉質，她盡量只會在早上和午餐食少量，晚上盡量不吸收澱粉質。除此之外，她每日一定會飲大量水，約2000到3000毫升，而她也會盡量cut糖分，再計算每日吸收的卡路里，因為例如煎蛋和蒸蛋的卡路里都可以相差兩三倍，所以有控制卡路里控制會事半功倍。最後，我會服用cut油/糖/澱粉質後，加速新陳代謝的保健品。如果三餐以外時間肚餓，她會選擇飲水，或者食生果。最後她強調以上資料是個人分享，不涉及任何專業意見。

原來Teris在影這輯相時是人生體重的高峰。（IG@teris_tsai）

Teris除了是好老婆，亦是一位女強人，她是活髮公司的創辦人，又打理一間室內設計工程公司，曾任養生行業發展常務委員會副主席，並曾上ViuTV《智富通》分享創業經驗。她又跟楊卓娜合作拍過短片，與楊思琦也是好姊妹呢！其實之前人妻們在《賭命夫妻》獲安排影寫真時，不少網民大讚Teris保養得好好，現在更是減肥成功，網民紛紛留言大讚Teris又靚又叻，叫Dennis要好好珍惜！

點擊下圖看Teris的靚相和減肥心得全文︰

+ 36

同場加映「孖四」（張凱莎）的靚相︰