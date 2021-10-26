膠戰S2︱孖拍檔拍廣告搵真銀　劉沛蘅Hillary：笑到我牙骹攰

ViuTV遊戲真人騷《膠戰S2》承接上一季原班人馬劉沛蘅（Hillary）、呂爵安（Edan）、岑珈其、魏浚笙（Jeffrey）、徐浩昌（肥腸）與黃正宜（阿正），「六膠」默契十足，繼續向觀眾大放笑彈。雖然他們在節目中經常互相傷害，現實中卻情比金堅，更齊齊搵真銀！Hillary、珈其、阿正與肥腸最近便獲邀拍攝廣告，「四膠」大玩童年遊戲「狐狸先生」搶食炸雞，他們未埋位時他們四人認真玩，點知阿正原來不懂得遊戲規則，令珈其立即爆Seed：「你真係唔識㗎喎！」非常搞笑。

Hillary、珈其、阿正與肥腸最近便獲邀拍攝廣告，更在廣告中大玩童年遊戲。

整個拍攝過程非常愉快，Hillary亦相當享受，她笑說：「今次算係第一次同《膠戰》嘅朋友拍一個有劇情、大家一齊演戲嘅廣告，平時大家係一齊玩，但今次就一齊演戲，又可以同珈其呢啲老戲骨合作，佢真係好好戲，就算呢個係有趣嘅故事，都係好開心、好滿足呀！最開心就係可以同佢哋一齊做嘢，成個過程係超級開心同好嘈，笑到我牙骹都有啲攰，因為成班都好貪玩。」

訪問期間阿正突然亂入，笑爆自己肚子在拍攝期間不舒服，要一直忍着完成拍攝，自認十分專業。Hillary即笑說：「其實我哋之前拍咗一季《膠戰》，而家第二季已經拍到一半，所以默契點都有，歡迎客戶們搵我哋做嘢㗎！我哋有默契又好專業，拍攝過程會好開心。我當然想大家一齊好，今次得我哋四個，剩兩個，其實我哋六個可以一齊拍住上、一齊搵真銀架！」