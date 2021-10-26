《勁歌金曲》收視差被Cut剩15分鐘？　Eric Kwok：我對得住天地

曾志偉今年年初回歸無綫（TVB）擔任高層後大搞節目改革，長壽音樂節目《勁歌金曲》4月時便改為成一小時節目，不但邀請Eric Kwok（郭偉亮）擔任主持，更到黃金時段晚上9點半播出，直接與ViuTV音樂節目《Chill Club》同時段對撼。Eric Kwok今日（26日）出席節目錄影時，直言享受這個職位並在半年間學到不少，亦見證無綫與三大唱片公司破冰，令樂壇變得更有生氣：「情況一定比之前好好多！我成世仔未見過咁多歌手、都認識咗好多新嘅歌手，通常幕後都係匿喺自己屋企作歌。」

Eric Kwok（右一）與胡鴻鈞（左一）、吳若彤出席《勁歌金曲》錄影。（陳順禎攝）

雖然改版時聲勢浩大，但翡翠台版的《勁歌金曲》在23日起卻改為逢星期六及日晚上11點播出，每集更只有15分鐘播放時間，問到Eric有否預先跟他商議，他否定道：「冇啊，我唔知。我諗好多決定都係睇情況同忽然之間，有佢哋嘅理由但我唔知，始終佢哋要兼顧嘅人太多。（會覺得無綫搞好樂壇嘅決心少咗？）一定冇，我覺得佢哋無時無刻都係想令件事再好，只不過而家可能係交接期。」

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問起Eric會否因此覺得失落，他說：「我知道點解嘅，但都會尊重番祖藍（王祖藍）同獎門人（曾志偉）嘅決定，事實上競爭好大，收視一定睇得好緊，節目調動唔係我可以參與，佢哋會知道咩係最好，我只可以做返點樣主持最好睇。（主因係收視？）我唔知，但若然唔係收視我都唔知會係咩，或者嚟緊《勁歌》會有大翻新？不嬲香港人都係偏向睇有娛樂性多啲嘅嘢，如果齋講音樂就比較難吸引觀眾，但冇辦法，始終要畀觀眾知樂壇而家發生緊嘅嘢，確實係難嘅，但我對佢哋有信心。」

至於節目被減至15分鐘，會否有很多內容無法觸及，Eric就指相信此安排只是暫時性，應該不會是長遠決定，又指自己沒有太大壓力：「我對得住天地，對得住主持呢個崗位，有Idea都會同佢哋講，不過最終決定都係佢哋。」