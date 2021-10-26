17歲林熙彤Hazel笑容甜到殺死人　孖奧運選手鄧俊文拍廣告勁怕醜

繼陳毅燊（ANSONBEAN）與陳嘉寶（Anjaylia）後，古天樂、Angelababy（楊穎）旗下的Cool Style最近再添新成員，現年17歲的模特兒林熙彤（Hazel）早前獲看中，簽約成為旗下新人，青春甜美是Hazel的殺手鐧，入行短短時間已在IG勁吸七萬多Followers，正在在學的她盡力兼顧幕前與學業。

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最近，Hazel獲邀接拍了商場宣傳短片，短片故事講述網絡女神Hazel大受男士歡迎，連男神Jeffrey（魏浚笙）與Tyson Yoshi（程浚彥）也被她迷倒，不過Hazel最後卻情歸鄧俊文，令Jeffrey與Tyson大受打擊。

Hazel最近接拍商場廣告。

Hazel今次的拍檔鄧俊文是今屆東京2020奧運港隊羽毛球代表，二人在短片中扮演情侶，甜蜜地共進美食，Hazel應要求扮演甜美女友，現場見鄧俊文非常風度，但未知鄧俊文是否不習慣鏡頭，面紅紅的十分怕羞。

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雖然這算是Hazel首次拍攝大型的廣告，但見她非常認真，跟鄧俊文合拍表現甜蜜又怕羞，她笑說：「剛剛簽新公司就有呢個機會，好開心呀，拍攝過程都好搞笑！我好少拍廣告，第一次喺拍攝入面同男仔咁Close，鄧俊文好好人呀，我自己就有少少緊張，都會怕羞同少少尷尬，不過拍攝好順利。我都有喺電視睇鄧俊文比賽，可以親身接觸到香港運動員代表，做運動嘅男仔真係特別吸引，真係好開心！」