Anson Lo MV三個月破900萬　再談交通意外︰衝擊幾大係人生第一次

日前，組合MIRROR的成員呂爵安（Edan）的首支個人歌曲《E先生連環不幸事件》MV在YouTube的點擊率成功突破千萬，由推出到破千萬只用了9個月時間，成績斐然。就在Edan創佳績之際，原來Anson Lo（盧瀚霆）的歌曲《不可愛教主》MV亦突破了900萬點擊率，「教主」Anson Lo在IG story出po感謝大家。



Anson Lo不時上載騷肌福利照！（IG@ansonlht）

Anson Lo的《不可愛教主》MV在今年7月7日於YouTube上架，用了約3個月的時間就破900萬點擊率，即將衝上千萬，絕對有力挑戰Edan用9個月創下的成績。Anson Lo在story貼了MV的cap圖，並寫道︰「三個月過得好快～謝謝每一位看過MV的你～」。另外，姜濤的《Dear My Friend,》MV於8月6日首播，約兩個月的時間已有近940萬次點擊率，位位鏡仔都人氣強勁！

Anson Lo接受DJ梁文禮的訪問。（IG@leungmanlai）

點擊下圖睇Anson Lo嘅story同埋佢哋MV嘅點擊率︰

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此外，Anson Lo早前在社交平台報告行蹤，表示回家途中遇到交通意外，好彩沒有受傷平安回家，雖然他表示沒有大礙，但依然嚇壞一班「神徒」。Anson Lo於周二（26日）上「叱咤903」的節目《叱咤樂壇》接受訪問時，重申自己「冇事」，又笑言有事就上唔到節目，不過他坦言「衝擊幾大，係人生第一次」，他說︰「後尾車比人撞開第二邊，chok一chok頸同腰。」但相信教主會照顧好自己的！

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