試當真開騷請Dear Jane唱《哪裡只塞駿業里》　古天樂現身放笑彈

YouTube頻道「試當真」人氣高企，開台一年擁逾31萬粉絲訂閱，周二（26日）主創游學修、蘇致豪和許賢，連同一班骨幹成員岑珈其、Locker（林家熙）、Jessica（陳苡臻）、Yanny（陳穎欣）、倪安慈在Star Hall連開兩場騷，吸引謝安琪、朱鑑然、胡卓希、林耀聲、黃修平、袁澧林和商台DJ當奴（唐劍康）入場觀看。Locker除了與蘇致豪、許賢和岑珈其，以及四位女成員穿上女團水手服大跳ViuTV《YOLO的練習曲》主題曲《選擇困難》，還與女友吳家忻（@kayan9896）大跳《Trouble Maker》熱舞，引起全場哄動。

YouTube頻道「試當真」開騷，友台「小薯茄」、「啱Channel」亦有派員參與表演。

謝安琪以透視上衣Look撐場。（陳順禎攝）

樂隊Dear Jane亦以嘉賓身份驚喜登場，他們大唱改編歌《哪裡只塞駿業里》，他們又與游學修唱唱出《銀河修理員》，唱到半路更突然變調轉唱改編歌《外賣修澧賢》，大玩強行植入廣告，一邊大唱：「試當真邊搞gag邊唱廣告歌！」一邊投擲廣告碼紙碎，非常搞笑。

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另一個嘉賓則是古天樂，在《Channel需要仔》環節登場扮見工的古天樂甫出現即大玩Inside Joke問：「試當真一周年開騷咁大件事冇人講嘅？」又稱呼游學修、蘇致豪和許賢做「修哥」、「豪哥」及「賢哥」。談到最鍾意的短片，古天樂坦言是《咁大件事冇人講》並大讚：「特技、火燭之類做得好好！」至於最欣賞的女仔他說：「最欣賞Locker條女（吳家忻），嗰條片仲係最多人睇。」明顯對「試當真」好了解。

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之後，ToNick以嘉賓身份登場，與化身成「MC $oHo & KidNey」的蘇致豪和許賢演唱《跌嘢唔好搵》，全場氣氛達致巔峰，觀眾一起站立兼大合唱，二人提起ToNick是首個邀請他們上舞台的樂隊，那次演出有特別意義：「嗰次之後就紅到癲咗，好多訪問問點解我哋今年出道，其實我哋五年前出道咗，嗰陣仲喺車庫作歌。」然後接連演唱《黃與紅雨》、《出門四寶》等過去的作品。

另外，不少紅星好友亦有拍攝支持「試當真」，例如劉俊謙、朱栢康、張繼聰、謝安琪、白只、ERROR成員Dee（何啟華）、鄧麗欣（Stephy）。