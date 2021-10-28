Netflix新劇改編德國假名媛真人真事　靠詐騙打入紐約上流社會

Netflix於2017年跟行內王牌製作人Shonda Rhimes簽約後，製作的首部劇集《創造安娜》（Inventing Anna）終於公開首波劇照。劇集改編自《紐約雜誌》（New York Magazine）、由記者Jessica Pressler發佈的文章《How Anna Delvey Tricked New York’s Party People》，而劇集就會由《黑錢勝地》（Ozark）女星Julia Garner主演。

劇集靈感來自真人真事，主要講述一位想證明自己實力的記者著手調查Anna Delvey的案件，深入調查Instagram傳奇人物兼德國富家千金的她，如何擄獲紐約社交圈無數人的信任，並騙走他們的錢財。Anna成為紐約最大的騙子，不過在等待判刑期間，記者跟Anna卻發展出難以解釋愛恨交纏的關係，同時要查出Anna的真正身份。

自稱Anna Delvey的Anna Sorokin（右一），成功扮成名媛打入上流社會，並騙走20萬美元。（Getty Images）

自稱德國富二代的Anna Delvey因每天住五星級酒店、穿名牌、參加頂級派對、乘坐私人飛機，經常給人100美元的小費，而很快打入紐約上流社會圈子。她靠詐騙酒店、銀行及身邊朋友過著極盡奢華的生活。不過原來這個Anna並不存在，她真名為Anna Sorokin，在俄羅斯長大，父親是司機，母親則是家庭主婦，16歲時全家搬到德國生活。其Anna前往巴黎修讀時裝課程，並於法國一時尚雜誌實習，並以假名自居，在渴望權力和金錢的情況下，慢慢成為詐騙女王。