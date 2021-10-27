邪密滿屋｜印度一家11口集體蒙眼上吊　竟然與神秘宗教儀式有關？

2018年7月1日印度發生了一宗毛骨悚然的離奇命案，Chundawat一家三代11人在家中蒙眼上吊。現場發現11本「死亡筆記」，坊間傳出大量傳聞，有記者發現屋外的牆上發現11個奇怪水管分佈的位置跟上吊的屍體位置一樣，更有看過筆記的人認為是鬼魂作祟。而最近在Netflix上架的紀錄片《邪密滿屋：印度家族集體死亡案》（House of Secrets: The Burari Deaths）透過訪問記者、鄰居及調查案件的警員，進行深入分析，將真相揭開。

Chundawat家族居住在印度新德里布拉里（Burari），以經營雜貨店與夾板店為生，過著富裕的生活。家族中的一對表姐妹大學畢業，在國際公司擔任高層，媳婦擁碩士學位，所有認識這家人的街坊、鄰居、親戚朋友都讚他們為模範家庭，故親朋戚友都對於11人突然死亡感到愕然。有接報到場的警員目擊命案現場感心寒，並表示無法想像這種連電影中都不會出現的恐怖命案，竟然在現實世界中發生。

十具屍體吊在天井鐵架，頸部繫著彩色布帶，所有人都蒙上雙眼，耳朵用綿花塞住，嘴巴封上膠帶，雙手被電線反綁，死者由14歲至80歲。當中80歲的奶奶Narayani Devi的屍體就躺在地上，頸繫著彩色布帶同樣被勒死。現場並沒有任何遺書，屍體沒有掙扎痕跡，詭異得很......

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經過徹底搜索後，在神龕旁邊找到「死亡筆記」，並在每人的房間找到由2007年開始寫的日記。犯罪現場跟日記的最後一頁吻合，11人均寫下整個過程，並顯示在死前連續7天舉行「榕樹儀式」，即死狀必須仿效樹枝垂下來的樹根來討好神靈。根據筆記記載，儀式要在半夜1點舉行：「連續七天進行榕樹儀式 如果有人來家中拜訪 隔天就要舉行儀式 必須伸手不見五指 只能用微弱燈光 眼鏡應該完全蓋著 必須妥善蒙著眼鏡 嘴巴要用手帕塞著 心境必須淨空 唯有無限 立正站好時 想像你全身被樹枝包覆 要用團結與決心進行榕樹儀式 有助於悔過自新」

10人在家中上吊的恐怖畫面是參考榕樹儀式。（影片截圖）

最奇怪的是，日記中寫上大量指令，而家人亦似乎跟著日記來生活。根據日記記載，下命令的是早已離世的爺爺Bhopal Singh。不過悲劇的幕後黑手，原來是爺爺的啞巴小兒子Lalit。在極重視父權的印度，失去父親讓家庭變得鬆散，而每天向父親祈禱的Lalit突然說起話來，加上他表示自己能在夢中與父親相見，讓家人認為這是神的意旨，接受Lalit成為一家之主。

既然相信Lalit成為家中支柱後應是開心事，為何會演變成集體上吊自殺？Chundawat一家給外界形象很好，但事實上在家中非常壓抑。雖然心裡想離開，但身體卻很誠實，漸漸變成小型邪教。紀錄片找到心理專家進行評估分析，指Lalit在籌備外甥女Priyanka的婚禮時意識到家人終有人會分離，想到以自己在家中的地位及討好神靈的「榕樹儀式」來指使家人集體奉獻生命，在死的時候都有家人陪伴自己......