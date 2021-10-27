《12日》鄧麗欣爆親熱戲尺度大　「馬志威真係好衰」

鄧麗欣認同戲中的女主角是個悲劇人物。（梁碧玲 攝）

香港亞洲電影節今日（27/10）開幕，《12夜》系列作品《12日》為其中一套開幕電影，故事講述一對情侶的十年婚姻故事，由林愛華執導；鄧麗欣（Stephy）、馬志威主演，導演更講到今次故事相當之痛。

《12日》為鄧麗欣及馬志威首部合作電影，據知戲中有不少親熱戲份，鄧麗欣表示：「在戲中比例上不算多，但對我來說較多，尺度比較高少少，拍攝首日已是該些戲份。」

馬志威講到最有印象是殺青時。鄧麗欣跟他說：「馬志威，你真係好衰囉！」（梁碧玲 攝）

兩人均表示很喜歡《12夜》，鄧麗欣回應：「我記得第一次睇比較細個，不太明白當中愛情的糾結，之後再翻睇就一次比一次鍾意。最近一次睇就是拍攝《12日》前，就覺得原來係咁正的一齣戲。」馬志威表示認同並回應：「我覺得《12夜》是我人生中頭5位的港產愛情片，小時候的確不太明白，當時仍在讀書，愈大愈睇就愈覺得原來愛情是這般痛苦。」

早前導演曾提及《12日》是個相當心痛的故事，鄧麗欣指：要呈現真實的愛情，很多時候都是心痛收場，當中的經過一定有心痛的時候，是很真實的畫面，故事中的女主角的確是位悲劇人物。」

馬志威講到最有印象是殺青時，鄧麗欣跟他說：「馬志威，你真係好衰囉！」他笑言要澄清是角色衰，自己冇得罪鄧麗欣，不過故事的確是很真實的婚姻故事，而在街頭鬧交的一場戲的確比較難，因為好大火氣，自己平時很斯文，較難控制。