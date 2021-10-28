沈殷怡同Hillary化身「米線姐姐」　行天橋好驚喜可愛感爆燈

米線集團主席兼行政總裁劉達民先生（Daren）驚喜現身.

早前一米線專門店邀請了香港殿堂級名模馬詩慧（Janet）助陣，帶領一眾模特兒包括Jessica C.、沈殷怡（Shirley）、劉沛蘅（Hillary），穿上HKDI學生的設計作品走上天橋。眾人搖身一變成為米線時裝騷的模特兒，展現獨特的風格，每個人出場也信心爆棚，完成一場完美專業的時裝滙演。

劉沛蘅自言感覺新鮮。

名模Janet Ma率先登場，作為香港的模界始祖，行天橋可謂駕輕就熟。同時，Janet今次還獲邀身兼時裝騷的編排總監及模特兒的導師，指導每一位「模特兒」行騷的秘訣。這天Janet穿上生菜造型的上衣與貼身剪裁長褲行騷，設計靈感是與大自然融為一體，她說：「真是十分有趣，已經很久沒有行騷了，雖然效果出來是帶點搞笑，但我覺得製作十分認真，大家當正是真正的時裝騷去做，非常好玩！以前行騷真是當吃生菜，今次真是一棵生菜放在身上，十分新鮮呢！」

沈殷怡穿的是富有現代東方美學的新派旗袍，將經典的譚仔話展示在旗袍當中，獨特的剪栽讓Shirley的美好身段表露無遺，高衩裙大騷美腿，在台上充滿自信的Shirley說：「米線吃得多，但穿上身又是甚麼玩法呢？哈哈……不過我向來都有積極操弗，這副身形穿甚麼也carry得到呢！」

而劉沛蘅一身宮廷look現身，如公主般行可愛路線，Hillary大曬甜美笑容說：「今次感覺特別又有趣，同台還有不少知名模特兒，當然要向Janet偷師。」而Jessica C.cyber造型，身後的遮遮更會如孔雀般開屏，Jessica邊玩邉行騷，她說：「我的天啊！這時裝騷真是充滿驚喜。」

Janet Ma氣場強勁。

沈殷怡感覺可愛。