賭命夫妻︱玩田雞曱甴人妻尖叫爆喊　網民用阿匡金句：傻仔先晉級

ViuTV真人騷《賭命夫妻》踏入最後一星期，節目組設計的環節一再挑戰五對夫妻的底線，昨晚（27日）的一集就名為「終極賭局」，夫妻要直視恐懼，甚至為對方作出犧牲。食蟲、伸手入田雞及曱甴箱，最後還要飲田鼠酒，過程慘不忍睹尖叫聲不斷，勝出者獲得二萬元獎金外，最大的收穫是令夫妻間的關係大躍進。



食蟲、伸手入田雞及曱甴箱，最後還要飲田鼠酒，過程慘不忍睹尖叫聲不斷。（影片截圖）

五對夫妻首先挑戰遊戲「你吹我食」，在裝滿炸蟲的吸管中，一個負責吹，另一個負責食，老夫老妻Sam和Maegi首先放棄，餘下四隊順利過關。接着是「救老婆」遊戲，老公負責食魚肝油加豆豉鯪魚，老婆則要伸手入田雞箱直至老公吃完為止，現場立即慘叫聲四起，Rebehak和Ruby宣布放棄，只淨Luna和Teris接受挑戰。她們反應極級兩極，Teris激動爆喊卻堅持伸手，Luna非常冷靜更化身守護天使在旁安慰對方。其他參賽者不禁佩服Teris的勇氣，更大讚她和Dennis是真正的「賭命夫妻」。

輪到「救老公」遊戲，老婆吃辣麵加辣薯片，老公就要伸手入放滿美國曱甴的箱內，阿匡嚇得崩潰大叫：「老婆快啲」，主持人火火笑言未見過他這麼激動，網民隨即用阿匡的金句來取笑他的反應「傻仔先晉級」。終極一戰就是飲田鼠酒，Dennis一人飲完六杯酒，成功贏得兩萬獎金外，最大收穫是令夫妻間的關係昇華，Dennis反省之前沒有給老婆足夠關心，更Man爆錶示要與Teris同甘共苦：「面對困難時，我一定唔會走咗去，會企喺你身邊支持你！」

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