謝嘉怡分享非洲做護士經歷　高溫工作下狂嘔獲激讚：心美比人美

前港姐冠軍謝嘉怡（Lisa）近日在處境喜劇《愛回家之開心速遞》中飾演接龍集團實習生「呂冠君」一角表現亮眼，收獲不少人氣。樣子甜美性格吸引的Lisa，更因貼地真性情贏盡了網民心，未曾有過負面新聞，形象正面。最近，她就在小紅書上分享自己在修讀護理學系時曾到非洲參與護士義工之行的經歷，令不少網民驚嘆！

Lisa真係近年港姐嘅最佳代表。（影片截圖）

Lisa從小於愛丁堡南拉納克郡小鎮比加（蘇格蘭城鎮）成長，並於愛丁堡納皮爾大學修讀護理學系，在大學的最後一年，她得到一個可以做國際義工的機會，在澳洲、紐西蘭和非洲之間，她毅然選擇到非洲尚比亞，同行一共有兩位醫生和兩位護士，她坦言：「當地的醫療系統非常非常差，令人非常痛心！雖然已經做好了心理準備，工作條件會比較殘酷，但在36度暴曬的高溫下工作，真的十分不適應，很難集中注意力，酒精消毒水和我的大汗淋漓混雜著，十分難受，第一天我就無法控制地在醫院洗手間裡干嘔。」

Lisa稱當地的醫生和護士沒有基礎的醫療保護用品。（影片截圖）

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此行，令Lisa深切感受到生存原來並非觸手可及的事情，她更講道：「從非洲回國以後的日子，我不斷反思自己對於幸福的定義。買到最新的手機、吃到一餐美味佳餚是我曾經所認知的『幸福』，而對於尚比亞的兒童，讀書、喝到乾淨醇甜的水就是『幸福』。我在醫院裡見到了無數人的渺小和脆弱，也感受到了愛與無私。我不悲觀，我看到了每個人都是螞蟻，也看到了螞蟻在一起的力量。」Lisa更稱會繼續參與更多公益的活動，人美心善的她絕對是近年最佳的港姐代表，學習的榜樣！

Lisa真係近年絕美港姐：