愛回家｜梁茵剖白離巢原因委屈爆喊　串爆TVB讓她9年演盡負面角色

梁茵 (Kiko) 於無綫處境劇《愛‧回家之開心速遞》飾演「威龍潘金蓮」Anita一角形象入屋，不過自從劇中追求者George（張明偉飾）一角月前告別該劇之後，Kiko的角色亦受到影響，所演的Anita同告拜拜。而她在7月時突然轉攻影圈，拍攝新戲《水着女王》，當然已經有網民猜測她的去向。至近日，Kiko的照片在TVB網頁中已完全消失，在TVB工作將近9年的她已離巢。

「威龍潘金蓮」江慧喬（Anita）。

Kiko日前接受傳媒訪問時，透露自己於本月已約滿離巢，並大談離巢的原因。她表示公司指她過去包薪騷不達標，故要求她在新約冇底薪當還騷。Kiko稱因無法接受這個理由以及續約條件，曾一度與TVB藝員部理論，加上不想每次在續約時都先被踐踏一番，故即使自己很不捨，都決定拒絕簽一份冇底薪的新約，寧願離巢往外闖，重新開始。

梁茵與張明偉在《開心速遞》的CP組合甚受歡迎。（Instagram@kikoleungyan）

她又疑惑自己密密拍《愛.回家》，不覺得會不夠騷，她自己亦有記下工作數量，但是發現自己計騷的方法與公司的制度有出入，向公司詢問卻被反問是否質疑公司制度有問題？總之公司告知她下年續約是全年冇底薪，變一年一騷。Kiko直言雖然過往底薪只有幾千蚊，但因高峰期曾爆騷過百個，收入也能維持生計。不過她在TVB工作近9年，人工一直有減冇加。當她向公司表示自己經濟有困難，對方就說做演員一向都係要這樣捱出來。她更委屈得喊着說自己同一般升斗市民一樣，為賺錢勤力工作，如果冇底薪，對她的生活冇保障，本身已經人工低，仲要再壓榨，實在生存不到。她又自爆曾被公司山頭文化困擾。

今日（30日），她又在IG出Post串爆TVB：「公司在九年來，給我演繹過不同的御用角色，試過做青樓女子、拜金港女、情婦、花瓶等角色，真的感激公司讓我有機會發揮 ，留給觀眾深刻印象，實在感激不盡。」

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