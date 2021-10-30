全民造星IV︱花姐唔在意TVB強陣迎戰：姜濤成日問我係咪驚

ViuTV選秀真人騷《全民造星IV》將於下周一（1日）播出，節目監製花姐（黃慧君）及女團經理人Wing（戴穎）今日出席記者會，花姐直言現階段二人就女團人選已經有意見不合的時候：「有時我哋鍾意嘅人唔同，嗰日幾乎挈面打交。」最後還是得透過商量解決，花姐亦肯作出讓步：「我有時好霸王：『唔理！我想要！』但嗰日返屋企諗自己鍾意、未必觀眾鍾意，始終女團係Wing負責就交返畀佢。」花姐指二人私下為好友，已經相當習慣彼此的脾性，不會因為公事影響私下感情。



花姐（左）公開心水人選無懼「契女論」：「我慣咗冇乜所謂，每一年、甚至MIRROR都會有人話我偏心。」（葉志明攝）

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今屆《造星》無論是廠景舞台及燈光，三個《前傳》MV，加上佈景板上逾十個贊助商的名字，都不難看出製作費大大升級，不過花姐就以自己不是管錢為由指不太知情：「因為係另一個監製負責錢。多咗贊助商我好開心係大家有留意ViuTV、睇ViuTV；我記得第一年係好慘，參賽者唔願意參加因為唔知ViuTV咩料，又搵唔到贊助，即使搵到臨開波都走咗佬，所以我希望ViuTV嘅節目會成功，然後更多人鍾意呢個台。」Wing續指花姐太謙虛：「真係因為《全民造星》嘅成功！」

節目愈做愈有，來到第四季，花姐自言壓力大：「大家會期待參賽者質素同話題性，姜濤成日都問我係咪驚，我反而驚有啲位掌握得唔好會抹殺咗參賽者嘅才華，始終觀眾會被剪接影響，我每次都好緊張，加上女仔人家會唔會受得住網上抨擊。」

花姐感謝《造星IV》幕後導演付出之努力，為慰勞大家更親自請客食大閘蟹。（葉志明攝）

提起友台無綫（TVB）轉陣迎戰《造星》，花姐便坦言不太在意：「我做節目從來冇諗過會打人哋、或者人哋打我，純粹係我覺得嗰件事好唔好睇，如果因為我嘅節目而改革、或者做一啲節目去打我，其實我某程度係開心，因為觀眾有更多好節目睇，呢啲先係良性競爭！而家咁高科技，你睇完我再上網睇返佢都得。」