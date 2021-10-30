草東沒有派對「兩代鼓手都出事」　創團元老1年前因持有大麻被捕

【草東沒有派對／鼓手蔡憶凡】台灣樂團「草東沒有派對」曾在第28屆金曲獎榮獲多項大獎，30日卻傳出鼓手蔡憶凡在防疫旅館中輕生。事實上蔡憶凡是「草東」的第二任鼓手，前一任鼓手劉立在2020年7月因持有大麻遭逮捕，接連兩任鼓手都出事，令人感慨。
2020年7月時，台北市警方接獲情資，指一名劉姓男子涉嫌持有大麻，警方介入偵辦後，在劉男住處查獲大麻2公克，而這名劉姓男子正是「草東沒有派對」的創團元老劉立，原本是鼓手的他後來轉換跑道拍攝MV，沒想到卻又因為涉毒遭逮。
【圖輯】點圖放大重溫草東沒有派對2017年奪金曲獎的畫面👇👇👇
獨立樂團「草東沒有派對」2017年拿下金曲獎最佳樂團、新人獎，原訂今年5月首度登台北小巨蛋演出，僅1.1分鐘就門票秒殺，無奈受疫情而延期，沒想到鼓手蔡憶凡30日被人發現陳屍在防疫旅館房間，得年26歲。
【圖輯】點圖放大重溫草東沒有派對2017年金曲獎表演👇👇👇
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