全民造星IV︱2號咖哩黃雅慧靚絕醫界　放下高薪厚職參賽有原因

ViuTV選秀真人騷《全民造星IV》今晚（1/11）正式首播，96位參賽者將於使出渾身解數爭奪組團出道機會，當中更有不少囡囡先拔頭籌，在節目出街之前獲得觀眾關注，例如醫生出身的2號參賽者咖哩（黃雅慧）。

全民造星IV｜2號黃雅慧靚絕醫學界 曾於瑪麗醫院實習超受歡迎

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全民造星IV︱96位囡囡造型照曝光 10大美少女靚到嚇親網民

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現年27歲的咖哩先後到過瑪麗醫院和屯門醫院返工，絕對是靚絕醫界的精英分子，但何解會放低高薪厚職參加《全民造星IV》？她前日出席記者會時便向《香港01》記者透露：「最主要係想突破一下自己，因為我以前都鍾意唱歌、跳舞，雖然我冇受過專業訓練，但係有個機會畀我參加，我又覺得多啲Resources畀我學到多啲嘢，所以我就過嚟呢一度。（放低晒醫生工作？）呢一刻係嘅，因為我都要對病人負責，如果我唔可以全副心神去照顧我嘅病人，咁樣對個病人唔好，我覺得呢個係尊重我嘅病人嘅一個做法。（本身係咩科醫生？）我本身係做內科嘅，不過都係未係專科醫生，算係Trainee。」

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問家人有否反對她參加《全民造星IV》，咖哩說：「我屋企人好好，肯畀我自己去決定，因為知我係一個大人，有自己嘅人生，為自己嘅選擇負責，而我亦都同佢哋講得清楚、明白，所以佢哋都冇反對我嘅。」嚟得參賽當然視女團出道做目標，但係衰咗點算？咖哩說：「睇下會唔會有機會係兩棲發展，唔使Fix死又做返醫生，或者成個身浸落演藝行業。（你有咩必殺技？）我嘅必殺技係我個人好低B，哈哈！講笑，我覺得自己係一個有Character嘅人嚟，唔知大家鍾意定唔鍾意啦，但係我希望呢一個會係大家記住我嘅地方。」